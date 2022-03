Megtalálták az Antarktiszon Shackleton elveszett hajóját

Kutatók a hétvégén megtalálták Sir Ernest Shackleton hajóját, az Endurance-t a Weddell-tengeren. A déli-sarki átkelésre készülő hajó 1915-ben süllyedt el, miután a feltorlódott jég összeroppantotta, és jelenleg háromezer méter mélyen nyugszik.

A roncs nem borult fel, hanem vízszintesen fekszik a tengerfenéken, ráadásul nagyon jó állapotban van.

A kutatást a Falklands Maritime Heritage Trust finanszírozta, és a dél-afrikai Agulhas II jégtörő és róla indított távirányítható mini-tengeralattjárók végezték.

– fogalmazott kutatás vezetője, dr. John Sears.

Két hétig tartott, míg a tengeralattjárók átfésülték az előre kijelölt kutatási területet. Végül az eredetileg feljegyzett pozíciótól mintegy hat kilométerre délre bukkantak az Endurance maradványaira.

A hajó az antarktiszi nemzetközi szerződés értelmében emlékhelynek minősül, és tilos megbolygatni, a kutatók ezért semmit sem hoztak belőle a felszínre. A roncsot tengeri élőlények népesítették be, ráadásul olyanok, amelyek nem fogyasztották el a hajó faanyagát. Az Endurance név jól olvasható a tatján.

A kutatás azért volt különösen nehéz, mert a Weddell-tengert gyakorlatilag folyamatosan jég fedi.

