Félig Pro lett az új iPad Air, de megéri megvenni?

A március 8-án tartott termékbemutató több meglepetést is okozott, a szivárogtatásokkal ellentétben ugyanis nem mutatták be az új M2-es chipet, helyette azonban befutott az M1-es széria utolsó és egyben legerősebb tagja, az M1 Ultra. Az új SoC egyelőre csak a szintén új Mac Studióban lesz elérhető – melyről részletesebben ide kattintva olvashat –, az est másik főszereplője azonban szintén megérdemel pár karaktert.

Az ötödik generációs iPad Air külsőre csak a színvariánsokban különbözik elődjétől, az ezüst modellt a csillagfény váltotta, a rozéaranyt egy egyszerűbb rózsaszín, az égkéket egy sötétebb kék, a zöld modellt pedig egy az egyben ki is vezették, helyette most már lilában szerezhetjük be az új Airt. Újdonság még, hogy a 7 megapixeles előlapi kamerát egy új, 12 megapixeles ultraszéles látószögű szenzor váltotta, mely most már támogatja a Center Stage nevű funkciót, a feláras Wi-Fi + Cellular modell pedig ezúttal már 5G-képes.

A legnagyobb változás az iPad belsejében történt, az A14 Bionic rendszerchipet ugyanis az Apple 2020 novemberében bemutatott M1-ese váltotta, mely jelenleg a legerősebb chip, melyet táblagépbe helyeztek a maga nyolcmagos CPU-jával és szintén nyolcmagos GPU-jával.

De mi akkor a probléma?

Az új iPad Air bevezető ára bruttó 249 990 forintnál kezdődik, ezért cserébe azonban csak egy 64 GB-os tárhelyet kapunk, mely a mai normákból kiindulva édeskevésnek számít. A nagyobb, 256 GB-os modellért már 309 990 forintot kell kifizetnünk, ez az ár azonban már olyan közel áll a 11 hüvelykes iPad Próhoz, hogy vétek lenne nem azt választani csupán 15 ezer forinttal többért. Nézzük, hogy mivel kínál többet az Apple profi táblagépe:

Bár az Air elnevezés csalóka lehet, valóban már nem az az Apple legvékonyabb iPadje, a Pro ugyanis a maga 5,9 mm-es vékonyságával lekörözi a 6,1 mm-es Airt.

Kijelző tekintetében is van eltérés, a Pro esetében ugyanis egy 11 hüvelykes, ProMotion technológiával ellátott, 120 Hz-es képfrissítési rátára és 600 nites maximális fehér fényerő kibocsátására képes panelről beszélünk, szemben az Air 10,9 hüvelykes – tehát vastagabb kávákkal rendelkező – 60 Hz-es, 500 nites maximális fehér fényerő kibocsátására képes kijelzőjével.

Az iPad Pro egy 12 megapixeles f/1,8-as fényrekesszel rendelkező széles látószögű és egy 10 megapixeles, f/2,4-es fényrekesszel rendelkező ultraszéles látószögű kamerát használ egy LiDAR-szkenner és egy True Tone vaku társaságában – szemben az Air egykamerás, vaku nélküli kialakításával. Biometrikus azonosításhoz a Pro az iPhone-okból ismert TrueDepth kamerarendszert és a Face ID-t használja, míg az Air a bekapcsológombba épített ujjlenyomat-olvasóval operál.

Mint említettük, a rendszerchipek tekintetében nincs eltérés, mind a két iPad az M1 8 magos grafikus gyorsítóval szerelt változatát használja 8 GB memóriával, így teljesítmény tekintetében teljesen megegyeznek, és bár az 1 vagy 2 TB-os tárhellyel szerelt iPad Pro már 16 GB memóriát mozgósít, annak ára már nem sorolható az iPad Airrel egy lapra. Szintén nem elhanyagolható tulajdonság, hogy a Pro USB-C csatlakozója már Thunderbolt-támogatással is rendelkezik.

Megéri tehát az új iPad Air?

A kérdésre a választ mindenki döntse el maga. Egy azonban biztos, ha valaki tabletvásárlás előtt áll, és megközelítőleg 300 ezer forintot szánna eme beruházásra, a legjobb választás az Apple 11 hüvelykes iPad Prója lesz.

Apple iPad Air (5. generáció) Ház mérete, jellemzői: Magasság: 247,6 mm

Szélesség: 178,5 mm

Mélység: 6,1 mm

Tömeg: 461 g (Wi-Fi), 462g (Wi-Fi + Cellular) Kijelző: Liquid Retina kijelző

10,9 hüvelyk, 3:2

Teljes egészében laminált LCD-kijelző IPS-technológiával

2360 × 1640 képpont

264 ppi

True Tune

P3 szabvány

Zsírtaszító bevonat

Apple Pencil (2. generáció) támogatás Rendszerchip és grafikus egység: Apple M1, 8 magos CPU, 8 magos GPU, Neural Engine Rendszermemória és tárhely: 64 GB vagy 256 GB tárhely, 8 GB memória Akkumulátor és töltés: Beépített lítiumionos akkumulátor

Akár 10 órányi üzemidő

20 wattos USB-C hálózati adapter a dobozban Kamerák: Hátlapi kamera:

12 megapixeles, f/1,8-as fényrekesszel ellátott széles látószögű kamera

Akár ötszörös digitális zoom

Smart HDR 3



Videófelvétel:

4K-s videófelvétel 24, 25, 30 vagy 60 képkocka/s sebességgel

Optikai képstabilizálás

Akár háromszoros digitális zoom

Lassított videók 1080p felbontásban 120 vagy 240 képkocka/s sebességgel

Time-lapse videók képstabilizálással



Előlapi kamera:

12 megapixeles, f/2,4-es fényrekesszel ellátott ultraszéles látószögű kamera

Kétszeres zoom kicsinyítéshez

Center Stage

Retina Flash vaku

Smart HDR 3

1080p felbontású HD-videófelvétel 25 vagy 30 képkocka/s sebességgel

Mozi minőségű képstabilizálás Operációs rendszer: iOS 15.4 Ár és megjelenés: 64 GB (249 990 Ft), 256 GB (309 990 Ft), március 18.

(Borítókép: Apple iPad Air. Fotó: Gabby Jones / Bloomberg / Getty Images)