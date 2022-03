Na, ez a kemény: vissza tudták fordítani az öregedést

A sejtek átprogramozásával sikeresen fiatalítottak meg kísérleti egereket a Salk Intézet munkatársai. Bár az eljárás emberi alkalmazása egyelőre messze van, az eredmények izgalmasak.

Nagyon lelkesek vagyunk, hogy ezzel a megközelítéssel le tudtuk lassítani az öregedést normál egereknél. A technika hatásos és biztonságos

– mondta Juan Carlos Izpisua Belmonte biológus, a kutatást bemutató tanulmány szerzője.

A szakemberek a kutatás során a Yamanaka-faktorok néven ismert négy fehérjével (Oct4, Sox2, Klf4 és c-Myc) kísérleteztek. Ezek a fehérjék a Nobel-díjas őssejtkutató Sinya Jamanakáról kapták nevüket, és olyan géneket aktiválnak, amelyekkel a szervezet normális sejtjei őssejtekké alakíthatók. Mint ismert, az őssejtek a magzati kor sejtjeihez hasonlóan bármilyen szövetté fejlődhetnek. A kutatók ugyanezt a technikát használták, de nem mentek el az őssejtté válásig, hanem csak félig fordították vissza a biológiai időt.

A fehérjéket különböző korú egereken próbálták ki. Az első csoport 25 hónapos egereket tartalmazott, ami nagyjából 80 éves kornak felel meg embereknél. A másik csoport 50–70 éves, a harmadik a 35–70 éves emberi kornak megfeleltethető egereket tartalmazott. Az első csoportot egy hónapig kezelték, a másik kettő hosszabb távon rendszeres adagot kapott a fehérjékből.

Az első csoport nem mutatott jelentős változást, a másik kettő azonban fiatalodás jeleit mutatta anélkül, hogy rák vagy más egészségügyi probléma jelentkezett volna náluk. A megfiatalodás a gyulladásos folyamatok és stresszreakciók csökkenésében mutatkozott meg, a bőr is gyorsabban és kisebb sebhellyel gyógyult, de belső következményei is voltak: az epigenetikai órának nevezett DNS-metiláció szintje is visszafordult.

Az öregedéssel összefüggő betegségek mellett ez a módszer új eszköz az orvosi kutatási közösségnek, amivel visszaállítható a szervezet egészsége a sejtfunkciók javításával, és bizonyos helyzetekben az ellenálló képesség növelhető, például neurodegeneratív betegségeknél

– mutatott rá Izpisua Belmonte.

Az emberi alkalmazáshoz természetesen meg kell vizsgálni, milyen hatással van az egerekre, ha folyamatosan kapják a Yamanaka-faktorokat.

(ScienceAlert)