17 milliárdot gyűjtöttek Ukrajnának a Fornite-játékosok

Az orosz megszállásra reagálva az Epic Games játékfejlesztő felajánlotta az ukránok megsegítésére a felhasználók által a játékokban vásárolt összes virtuális termék árát. A kezdeményezéshez az Xbox is csatlakozott: a Microsoft játékkonzolja ugyancsak felajánlja a vásárlások után nekik járó jutalékot.

Az Epic Games közölte, hogy fontosnak tartják, hogy minél gyorsabban megérkezzen a segítség, ezért nem várják meg, amíg a különböző fizetési rendszerek jóváírják a vásárlások összegét, hanem azonnal utalják a megfelelő összeget a jótékonysági szervezeteknek.

A támogatást a katasztrófákra szakosodott Direct Relief, az Unicef, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és az ENSZ Világélelmezési Programja kapja.

A játékosok az akció első napján több mint 17 milliárd forintnak megfelelő, ötvenmillió dollárt költöttek. A cégösszeg ennél biztosan nagyobb lesz, mivel az akció március 21-én indult és április 3-ig tart.

Thank you @EpicGames for understanding that people's lives are not a game. Your support is crucially important for us. https://t.co/nDF2cE57to