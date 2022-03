Tudományos szenzáció: kezelésként is hatásos lehet a Covid elleni védőoltás

Az új típusú koronavírus elleni védőoltásokat eddig a többi védőoltáshoz hasonlóan a betegség megelőzésére fejlesztették ki. Eddig, főleg a járvány elején, a különböző variánsok megjelenése előtt kiválóan is teljesítettek. Most azonban egy teljesen új javallat alapján alkalmazta a Pfizer vakcináját egy egyesült királyságbeli orvoscsoport.

A Journal of Clinical Immunology, egy rangos szakmai folyóirat most arról adott hírt, hogy egy olyan 37 éves beteget oltottak be, akinél megelőzésről szó sem lehetett, hiszen már hónapok óta Covid-pozitív volt.

Ilyen javallata természetesen nincs az oltásnak, a betegség kezelésére még a gyártó sem javasolja, és természetesen engedélyezve sincs erre. Az orvoscsoport ennek ellenére úgy döntött, hogy megpróbálja a Covid-pozitív beteg beoltását abban a reményben, hogy végre a beteg immunrendszere le tudja majd küzdeni a vírust.

A páciens egy, az immunrendszert károsító betegségben szenvedett, Wiskott–Aldrich-szindrómában. Egy walesi optikusról van szó, aki saját bevallása szerint börtönbe zárva érezte magát (természetesen karanténban volt), és nemcsak folyamatosan pozitív tesztet adott, hanem a hosszú Covidra jellemző tüneteket is produkált.

Rendhagyó kezelésre jött a csoda

Ezek közül elsősorban mellkasi szorító érzésre, álmatlanságra, fejfájásra, extrém fáradtságra és koncentrálóképessége romlására panaszkodott. Mivel más megoldás nem nagyon ígérkezett, a Walesi Immunközpont orvosai úgy döntöttek, hogy két adag Pfizer-vakcinával próbálják meg kezelni, miközben a Cardiffi Egyetem szakemberei folyamatosan ellenőrizték a beteg immunrendszerét.

A várt csoda meg is történt,

nem sokkal a második oltás után a vírus eltűnt a beteg szervezetéből.

Orvosai szerint ez azért történhetett, mert míg a beteg, gyenge immunrendszer hiába harcolt a vírus ellen, végül az oltás által kapta meg azt a segítséget, amellyel együtt már le tudta küzdeni a fertőzést.

A páciens, Ian Lester 2020 december óta volt folyamatosan Covid-pozitív. Első tünetként szaglása és ízérzése elvesztését panaszolta. Emellett természetesen problémaként merült fel, hogy környezetét folyamatosan fertőzhette. Tünetei az idő múlásával egyre romlottak. Öt hónap elteltével ezért orvosai merész lépésre határozták el magukat, és Pfizer-vakcinával oltották be, de nem megelőzés, hanem kezelés céljából, egy hónapos a szünetet tartva a két dózis között.

72 nap után negatív teszt

Orvosai nem várt, igen erős immunválaszt tapasztaltak, amelynek során mind a vírusspecifikus antitestszint, mind pedig az úgynevezett T-sejtes immunválasz tapasztalható volt. Lester végül 72 nappal az első adag vakcina után negatív Covid-tesztet tudott produkálni. Összesen 218 napon át volt Covid-pozitív.

Elképesztő pillanat volt!

– mondta Mark Ponsford, a beteg egyik kezelőorvosa.

Fontos megjegyezni azt is, hogy semmilyen mellékhatást nem tapasztaltunk. Az eredmény igazán meglepő, mivel jól ismerjük a beteget, és korábban semmilyen más, hagyományos módszerrel készült vakcinára nem reagált a szervezete, beleértve a kötelező gyerekkori védőoltásokat is

– tette hozzá.

Hogyan tovább?

A kezelőorvosok célja most természetesen az, hogy megpróbálják reprodukálni az eredményt, és ezzel bizonyosságot szerezzenek arról, hogy valóban az oltás hatására tudta leküzdeni a beteg a fertőzést.

Ennek nagy jelentősége lenne a többi, károsodott immunrendszerrel rendelkező beteg szempontjából. Rájuk ugyanis nem csak a Covid jelent fokozott veszélyt, hanem gyakorlatilag bármilyen fertőzés. Az immunrendszer veleszületett károsodásai viszonylag ritkák, a szerzett immunkárosodás azonban rendkívül gyakori, nemegyszer más betegségek kezelése során vagyunk kénytelenek az immunrendszert gátló kezelést alkalmazni. Ide tartoznak például a szervátültetések, ahol a kilökődés gátlása miatt kényszerülnek immungátló kezelést alkalmazni.

A cikk szerzője allergológus és klinikai immunológus szakorvos, napi szinten kezel koronavírus-fertőzött betegeket.

(Borítókép: Egy nővér előkészít egy fecskendőt a Pfizer-vakcinával. Fotó: Josefiel Rivera / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)