Puskás Peti a klímasztrájkon: Azt ígérték, nem lesz háború, de lett

A sztrájkot a Greta Thunberg inspirációjára létrejött magyarországi Fridays for Future mozgalom szervezi, kvázi vendégként azonban a magyarországi Greenpeace is kint van a helyszínen, akik közösségi oldalaikon élőben is közvetítik a tüntetést, amelynek résztvevői egy egészségesebb és zöldebb jövőért küzdenek.

A Globális Klímasztrájk különlegessége, hogy valóban egy globális mozgalomról van szó, Budapest mellett még körülbelül 770 városban zajlik jelenleg is valamilyen demonstráció, így a Fridays for Future aktivistája szerint jelenleg több millió fiatal ad hangot nemtetszésének. A tüntetők délelőtt tíz órakor a Deák Ferenc téren gyülekeztek, onnan vonult át a tömeg a Kossuth térre, ahol az ott felállított színpadon többen is felszólalnak, köztük Somlói Kinga és Juhász Barbara, a Fridays For Future szervezői, dr. Fehér Zoltán, a WWF Magyarország természetvédelmi vezetője, Mező János Bálint, a Greenpeace Magyarország igazgatója, Puskás Peti színész-énekes, valamint a sztrájkoló pedagógusok nevében Kamrás Orsolya tanár, a PDSZ országos választmányának tagja. Az eseményre Дeva zenével készült, és már azt is előre lehetett tudni, hogy a tömeg együtt énekli el a Pál utcai fiúk című musicalből a Mi vagyunk a Grund! című dalt.

Macskásy Éva, az FFF aktivistája szerint nagyon fontos dolog, hogy minden politikusban tudatosítsák, hogy az ökológiai válság milyen óriási probléma; azt szeretnék elérni, hogy minden döntés előtt figyelembe vegyék ezt a szempontot. A VII. Globális Klímasztrájk nemzetközi jelszava ezúttal a People over Profit, ami annyit tesz, hogy a döntéshozók ne a rövid távú gazdasági profitot, hanem az emberek életét és a természetet vegyék elsősorban figyelembe.

A beszédek során Kamrás Orsolya arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány önszántából semmit sem fog tenni annak érdekében, hogy a pedagógusoknak vagy a diákoknak jobb legyen, ugyanis pontosan azt nem fogják megadni, amire a leginkább vágynak. Szerinte ezért zajlanak jelenleg is a munkabeszüntetések különböző formái.

Most részben azért is vagyok itt, hogy köszönetet mondjak és viszonozzam ezt a kiállást, amit a múlthéten kaptunk tőletek, de mindenekelőtt azért vagyok itt, hogy elmondjam, igazatok van. Igazatok van, amikor dühösek vagytok, amikor számon kérítek az elherdált jövőt

– mondta.

Mező János Bálint a radikális változtatás fontosságáról beszélt, hangsúlyozva, hogy a következő választás egyértelműen klímaválasztás lesz, míg Juhász Barbara a tüntetők kormány felé intézett követeléseit ismertette, melyek a következők voltak:

Önálló Környezetvédelmi Minisztériumot!

Magyarország csökkentse 2030-ig 65 százalékkal az üvegházhatású gáz kibocsátását az 1990-es szinthez képest, ezzel is hozzájárulva a globális felmelegedés 1,5 fokos mérsékléséhez!

Megújuló energiát, közösségi energiát! A kormány állítsa le Paks II tervezett beruházását! Mivel a paksi atomerőmű jelenleg üzemelő blokkjait csak a 2030-as években kell leállítani, még van idő újratervezni a jövő Magyarországának energiaellátását úgy, hogy az biztonságos és olcsó megújuló energián, illetve közösségi energián alapuljon!

Védelmet a nagy tavainknak! Nemzeti parki és Natura 2000-es területen tiltsák meg a gazdasági tevékenységet és az idegenforgalmi, turisztikai célú nagyberuházásokat, amelyek súlyosan rombolják az ország színes növény- és állatvilágának élőhelyeit!

Az Európai Unió 2030-ig tartó biodiverzitási stratégiájával összhangban Magyarország területének legalább 30 százaléka legyen természetvédelmi terület, és ezen belül 10 százalék legyen szigorúan védett!

Semmit rólunk, nélkülünk! Valós önrendelkezést a helyi közösségeknek! Követeljük az önkormányzati hatáskörök helyreállítását, a kiemelt beruházások és a kiemelt gazdasági övezetek megszüntetését, a helyi népszavazások megtartását! Ideje meghallgatni a helyi lakosokat arról, mit építhetnek otthonaik közelében, elég az önkényes döntésekből!

Tiszta levegőt! A kormány aktívan segítse a legrászorulóbb régiók és települések szociális és gazdasági felzárkóztatását, a lignittel és háztartási hulladékkal történő fűtés felszámolását, hogy azok is tehessenek a környezetükért akiknek ez másképp, helyzetükből adódóan nem áll módjában!

Fenntartható közlekedést, városi forgalomcsökkentést! 2026-ig fokozatosan vezessék ki a dízelüzemű gépjárműveket!

Civil természetvédelmi szakemberek bevonásával vizsgálják felül az erdőtörvényt! Hazánk védett és Natura 2000 erdei ne a gazdasági termelés helyszínei legyenek, hanem az élővilág tiszteletben tartott, háborítatlan lakhelyei!

Vegyszermentes mezőgazdaságot, vegyszermentes Magyarországot! A kémiai szúnyogirtást mindenhol váltsa fel a sokkal hatékonyabb biológiai szúnyoggyérítés!

A környezeti nevelés, az ökológiai és klímaválságról történő felvilágosítás kerüljön be az általános iskolai és középiskolai oktatásba! Neveljünk klímatudatos fiatalokat, hogy a jövő generációi ne kövessék el ugyanazokat a hibákat, mint amiknek az árát most fizetjük!

Országos klímagyűlést, valódi konzultációt! Magyarország Kormánya szervezzen országos klímagyűlést véletlenszerűen kiválasztott állampolgárok részvételével a klímavédelem, az energiapolitika és a zöld átmenet kérdésének megtárgyalására! Ha a tudományos tények és szakemberek nem elég meggyőzőek a vezetők számára, akkor majd mi azok leszünk.

Végül, de nem utolsó sorban Puskás-Dallos Peti is felszólalt.

Sokat hezitáltam azon, hogy beszéljek-e itt a színpadon, de az elmúlt időszak arra vezetett, hogy beszélni nem ajánlott, hanem emberi kötelesség. Mégpedig azért, mert azt ígérték nekünk, hogy a szomszédban nem lesz háború, de lett háború. Az elmúlt egy hónapban városok pusztultak el, emberek ezrei haltak meg az utcákon, és már több, mint négymillió ember hagyta el az otthonát – már, ami megmaradt belőle – nem ezt ígérték nekünk

– kezdte az énekes-dalszerző, visszaemlékezve pár héttel ezelőtti, záhonyi látogatására, ahol szembesült a férfiak nélküli családokkal és síró anyákkal, akik csak reménykedtek benne, hogy ismét látják férjeiket, gyerekeiket. Elmondása szerint ez a kép azóta sem megy ki a fejéből.

Ha egyik napról a másikra egy felettünk álló döntés miatt füstbe vész minden, mi értelme van az életnek, mi értelme van megszületni? Azonban ha erről beszélek, mindig felcsillan a remény azoknak az önkénteseknek a képében, akik akkor is, és ma is fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy akik ideérkeznek hozzánk, akár csak egy órára is otthonra leljenek Magyarországon

– folytatta, később hozzátéve, hogy van az embernek egy olyan apró szelete, melyben még bízni lehet, a jelenlévők pedig pontosan azért vannak itt, hogy ebbe a szeletbe belekapaszkodjanak.

Azért vagyunk itt, mert nem ígéreteket várunk. Nem hiszünk az ígéretekben, tettekre van szükség! Most, hogy látlak titeket ismét felcsillant a remény, hogy ezt közösen meg is fogjuk tenni, mert mindenkinek van hatalma

– zárta beszédjét a színész-énekes, amit Дeva koncertje követett.

