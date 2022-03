Tömegesen töltik le a Wikipediát az oroszok

A várható letiltásra készülve offline is használható formában töltik le a Wikipediát az orosz állampolgárok. Az Ukrajna orosz katonai megszállása miatt kialakult nemzetközi helyzet nyomán az elmúlt hetekben több internetes szolgáltatást is letiltottak Oroszországban, ilyen volt a Twitter, az elmúlt napokban pedig az uszítással vádolt Facebook és az Instagram is.

Az orosz internetfelügyelet, a Roszkomnadzor március elején kilátásba helyezte a felhasználók által szerkesztett online enciklopédia letiltását, mivel nem értett egyet az orosz–ukrán konfliktusról szóló szócikkben foglaltakkal, és követelte annak megváltoztatását. A Wikipedia ezt visszautasította, és bár eddig nem tiltották le, ez bármikor bekövetkezhet.

Oroszországnak már korábban is volt konfliktusa a Wikipediával. 2015-ben a kannabisz fogyasztásával és a hasissal kapcsolatos szócikk eltávolítását követelték, és miután a Wikipedia nem engedett, egy napra letiltották a szolgáltatás elérését. Az aktív tiltáson túlmenően az orosz állami hivatalok szorgalmasan szerkesztik is az enciklopédiát, és üldözik a többi Wikipedia-szerkesztőt. Az egyik legtermékenyebb orosz Wikipedia-szerkesztőt, Mark Bernsteint március 11-én tartóztatták le Fehéroroszországban, és oroszellenes tartalmak terjesztésével vádolják.

Ha betiltják, zsebben terjeszthető

Az orosz interneten nincs minden tartalmat szűrő „nagy tűzfal”, mint Kínában, a felhasználók ezért például VPN-ek vagy a Tor böngésző használatával meg tudják kerülni a tiltásokat, és állítólag a Telegram titkosított csevegőprogram csatornái is szabadon elérhetők.

Az állami cenzúra kikerülésének új alternatív módszere a kifejezetten offline böngészésre specializált böngésző, a Kiwix. A böngésző fejlesztői már a háború előtt egyetlen 29 gigabájtos fájlban tették torrenten letölthetővé a Wikipédia 1,8 millió orosz nyelvű bejegyzését. A letöltések mintegy 4000 százalékkal ugrottak meg márciusban. Eddig közel százötvenezerszer töltötték le az enciklopédiát.

Jelenleg a Wikipedia az az adathalmaz, amely majdnem minden emberi tudást tartalmaz. Csak az orosz nyelvű bejegyzések 667 kötetet töltenének meg, de digitális formában ma már egy nadrágzsebben is elfér.

A Wikipedia kezdettől fogva aktívan dolgozik offline kiadás létrehozásán. 2006-ban például DVD-n adták ki a bejegyzéseket. A Kiwix offline böngésző 15 éve működik a Wikipedia anyagi támogatásával, és jelentős felhasználói bázisa van az internettel nem rendelkező helyeken, vagy olyan helyeken, ahol állami cenzúra korlátozza az internetet, mint 2017-ben Törökország vagy 2019-ben Venezuela, vagy Kínában, ahol azóta sem érhető el.

(Slate, The Verge)

