Megnézték, mennyire védi az omikron ellen a kisgyerekeket a Moderna

A Moderna Covid–19 elleni vakcinája erős immunválaszt váltott ki a hat hónapos és hatéves kor közötti gyerekeknél – jelentette be a gyógyszergyártó vállalat. Az oltóanyagot két 25 mikrogrammos dózisként adták be, ez negyede a 18 év felettieknek adott adagnak – számolt be az NBC.

A megfigyelések szerint a vakcina hasonló antitestválaszt váltott ki, mint amit egy felnőtteken végzett klinikai vizsgálat alatt tapasztaltak. A kísérletekben 6900 gyermek vett részt, a mellékhatások többsége „enyhe vagy közepesen súlyos” volt, és egyetlen szívizom-gyulladásos esetről sem számoltak be.

A koronavírus omikron-változata által okozott fertőzés elleni védelem alacsonynak bizonyult:

A hat hónapos és kétéves kor közötti gyermekek esetében a hatékonyság 43,7 százalék volt.

A 2 és 6 év közötti gyermekek esetében csak 37,5 százalék.

A Moderna szerint a fertőzések többsége enyhe volt. Súlyos betegség, kórházi kezelés vagy haláleset nem fordult elő.