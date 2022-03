Megvan a Disney+ indulási időpontja és az előfizetési díj is

Június 14-én (nem mellesleg: a nyári szünet előtti utolsó tanítási napon) indul el Magyarországon a Disney+, a The Walt Disney Company streamingszolgáltatása. A havi előfizetés 2490 forint, az éves előfizetés pedig 24 900 forint lesz.

A Disney+ kínálatában a saját gyártású tartalmak mellett több ezer Disney-, Pixar-, Marvel-, Star Wars- és National Geographic-sorozat és film lesz megtalálható. A kínálatban a Star tartalmai is képviseltetetik magukat, olyan korhatáros tartalmak is megtalálhatóak lesznek a várakozás szerint, mint a The Walking Dead vagy az American Horror Story évadai. Az HBO Max után érkező újabb nagy szereplő miatt több tartalom is átvándorol majd egyik streamingplatformról a másikra.

A Disney+-on a Star Warshoz kapcsolódó sorozatok is elérhetőek lesznek majd, mint például a The Book of Boba Fett és a The Mandalorian. A kínálatban szerepel a Marvel Studios részben Magyarországon forgatott Moon Knight című sorozata is Oscar Isaac főszereplésével. Elérhető lesz az Oscar-díjra jelölt Shang-Chi és a tíz gyűrű legendája, a szintén Oscarra jelölt Luca, az arany szobrot nyert Encanto, valamint a Szörnyella is.

A streamingplatformra a Disney-hez tartozó stúdiók (ABC, FX, Fox) tartalmai is érkeznek majd, jön például a Simpson család és a Grace klinika, de egyebek mellett a 24, a Criminal Minds, az Amerikai fater és a Nevem Earl évadai is felkerülnek majd. A National Geographictól a Jeff Goldblum világa című sorozatot emeli ki a Disney közleménye, aminek első évadában a Jurassic Park színésze kalauzolja el a nézőket egy szórakoztató, intellektuális utazásra:

A 12 részes széria minden egyes epizódjában egy hétköznapi tárgyat, érdekességet vizsgál meg, hogy megmutassa, milyen összefüggések, milyen tudományos, történelmi ismeretek húzódnak meg a háttérben.

A felhasználók akár négy párhuzamos streamet is használhatnak majd, valamint korlátlan számú letöltésre – legfeljebb tíz eszközre – lesz lehetőségük, egyes műsorok esetén pedig beállítható az IMAX Enhanced funkció is. Hét különböző profil is választható lesz, amelyek között szerepel gyerekbarát profil is.

További részleteket a disneyplus.com oldalon találhat (idővel), az applikáció elérhetőségéről később érkeznek információk.

(Borító kép: Baby Yoda a The Mandalorian című sorozatban. Fotó: Northfoto / Disney via Bestimage)