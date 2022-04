Kellemesen érezhetik magukat a földönkívüliek az Europa óceánjaiban

A Jupiter holdja, az Europa a földönkívüli élet utáni kutatás elsődleges célpontja, mióta tudjuk, hogy jég borítja, amely alatt folyékony óceán található. Az Europán több víz van összesen, mint a Földön, csak az a kérdés, hogy van-e elég ásványi anyag és oxigén az élethez.

Az égitest felszínén van oxigén, ami a Napból és Jupiterből származó töltött részecskék bombázása nyomán szabadul fel, a mélyben található vizeket azonban vastag jégkéreg zárja el tőle. A Geophysical Research Lettersben nemrég megjelent tanulmány szerint az oxigén mégis leszivároghat a felszínről.

Ez a Texasi Egyetem munkatársai szerint főleg az úgynevezett kaotikus tájakon következik be. A hold felületének negyedét csatornákkal és hasadékokkal tarkított hegyes és lapályos kaotikus tájak borítják. A bolygó magja által felmelegített óceánok itt elvékonyítják a jeget, aminek 15-25 kilométeres az átlagos vastagsága, de ezeken a területen csupán 3 kilométer. A tudósok elképzelései szerint a feltörő meleg, sós víz felolvasztja a felszíni jeget, és oxigénben gazdag vizet juttat a mélybe. Az Europa felszínén kemény fagy uralkodik, mínusz 160 fok van, de a mélyben található jég még így is elég lassan fagy meg ahhoz, hogy a bolygó belseje felé mozoghasson az oxigénben gazdag jég, ami így 86 százalékban lejut a mélybe.

A hold története során többször változhatott az oxigén mennyisége, de amikor ez a folyamat a csúcson van, az Európa belsejében a földihez hasonló ásványi anyagokban gazdag, sós vizű, langyos és oxigéndús óceánok lehetnek.

Hogy van-e élet az égitesten, arról a NASA kutatószondája, az Europa Clipper tudhat meg közelebbit. Az amerikai szonda 2024 októberében indulna, és öt és fél év alatt érné el a holdat, ahol négy éves tudományos programot hajt majd végre. A Jupiter környezetének brutális sugárzását a védett szondák is csak pár hónapig bírják. Az Europa Clipper tudományos rakománya 82 kilogrammot nyomó, kilenc tudományos műszer lesz, amelyeket egy százötven kilós titánpáncél véd majd. Egyelőre nyitott a kérdés, hogy visz-e magával miniszondákat, amikre több ötlet is van – például olyan is, amelyik leszállva, becsapódva közvetlenül vizsgálná a felszínt.

Azt, hogy az Europa belsejében felmelegedő víz eljut a felszínig, 2016 óta tudjuk, amikor a Hubble űrteleszkóp készített olyan fotókat, amelyeken a felszínből feltörő víz látható.

(Space.com, ScienceAlert)