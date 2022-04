A filmek harcjelenetei, vagy a valóságban nem kivitelezhető képsorai ugyan a mozinézők számára lehet, hogy csak pár másodpercig láthatók, egy-egy ilyen jelenet elkészítése akár heteket is igénybe vehet. Az idő mellett azonban a megfelelő kellékekre és látványelemekre is szükség van.

Nem volt ez másképp a Tom Holland főszereplésével forgatott Uncharted készítése során sem, amelyben a Hyundai és a Sony Pictures közreműködésével a Hyundai TUCSON – Beast névre keresztelt – koncepcióváltozata is feltűnik. Ennek hétköznapi verzióját most nekünk is lehetőségünk nyílt kipróbálni.





De hogyan készülhettek az Uncharted vagy a Pókember: Nincs hazaút című alkotás legikonikusabb jelenetei, és mire volt szükség ezekhez a képsorokhoz?

Az Index Kiss Sándor Alex kaszkadőr és Krasnyánszki Gyula speciális effektekért felelős szakember segítségével az alkotások apropóján járta körbe a kulisszák mögött zajló munkát, akik a hollywoodi kasszasikerek forgatásairól is feltártak néhány kulisszatitkot.

(A cikk az Index és a Hyundai Holding Hungary tartalmi együttműködésének keretében valósult meg.)

(Borítókép: Hyundai)