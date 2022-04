Tényleg rákot okoznak a mobiltelefonok?

A kérdés apropója egy friss tanulmány, amely hatalmas információmennyiséget tartalmaz, és ezért nagyban előreviszi tudásunkat a témában. Az Oxfordi Egyetem munkatársai több mint tíz éven át tanulmányozták a mobiltelefonok esetleges rákkeltő hatását. A kutatás az úgynevezett UK Million Women Study része volt, melynek során 1 millió 300 ezer, 50 és 65 év közötti nőt vontak be a vizsgálatba.

A vizsgálat még 1996-ban kezdődött, és eredetileg az emlőrákszűrésre fókuszált, de egy most megjelent alvizsgálatban a mobiltelefonok használatára vonatkozóan is gyűjtöttek információt, és az eredményeket az egyik vezető onkológiai szaklapban, a Journal of the National Cancer Institute-ban tették közzé. Ennek során az agydaganatok gyakoriságát is megvizsgálták, valamint ezek összefüggését a mobiltelefon-használattal. A tanulmány időtartama alatt háromezernél is több agydaganatot fedeztek föl, a vizsgálat eredménye szerint azonban a tumor gyakoriságát tekintve

nem volt különbség olyan betegek között, akik használtak, illetve akik egyáltalán nem használtak mobiltelefont.

A vizsgálók azt is hozzátették, hogy a mobiltelefont használók között megfigyelt agydaganatoknál nem volt különbség a tumor jobb, illetve bal oldali megjelenése között, ami szintén arra utal, hogy a betegség nem függ össze a mobiltelefon használatával, mivel a vizsgálati alanyok túlnyomó többsége jobbkezes volt. Természetesen fontos megérteni, hogy az eredmények nem feltétlenül vonatkoznak a teljes népességre, hiszen csak középkorú nők szerepeltek a tanulmányban. Az adatok azonban valószínűleg nagyon fontosak lesznek a későbbiekben, hiszen egyre nehezebb olyan személyeket találni, akik egyáltalán nem használnak mobiltelefont.

A vizsgálat megjelenését szinte azonnal követte néhány kétkedő vélemény is. Az eredmények már a megjelenés pillanatában elavultak, hiszen manapság, az okostelefonok világában a legtöbben naponta akár órákat is eltöltenek egy ilyen eszköz használatával. A vizsgálatban részt vevők ezzel szemben átlagosan mindössze heti 30 percet használták készülékeiket – hívta fel a figyelmet a problémára Devra Davis, az Environmental Health munkatársa.

Malcolm Sperrin, az Oxford University professzora szerint azonban a vizsgálat jelentősen hozzáad a már meglévő információmennyiséghez ezen a téren. Jól megtervezett, úgynevezett prospektív vizsgálatról van szó, amely

nem talált ok-okozati összefüggést a mobiltelefon-használat és az agydaganatok között.

A teljesség kedvéért mindenképpen meg kell jegyezni, hogy korábban történtek emberi és állatvizsgálatok is, amelyek összefüggést véltek felfedezni a mobilhasználat és a rosszindulatú daganatok kialakulása között. Az első ilyen tanulmányok évtizedekkel ezelőtt jelentek meg, és mára már legalább 30 különböző epidemiológiai vizsgálat foglalkozott a kérdéssel. Ezek közül érdemes kiemelni egy 2010-es svéd vizsgálatot, amely lehetségesnek tartja az összefüggést a mobiltelefonok használata és a daganatok kialakulása között.

Az érme másik oldala, hogy a mobiltechnológia folyamatosan fejlődik, ezáltal az ilyen készülékek által generált elektromágneses sugárzás is csökken. Ennek ellenére továbbra is indokolt használatukat a lehető legrövidebb időre csökkenteni, különösen gyermekeink esetében.

