Éveken belül eltűnhet a ma ismert éjszakai égbolt

Az égbolt az emberiség történetében egy állandó dolog volt, ami évezredek óta ugyanazt a képet tárja különböző generációik elé, azonban az elkövetkezendő években drámai változás állhat be a Földtől néhány száz méterre fellőtt műholdaknak köszönhetően.

– mondta a CNN-nek a kanadai Regina Egyetem csillagásza, Samantha Lawler.

A kutató Saskatchewanban található farmján már 2017 óta figyeli a műholdak számának rohamos növekedését. A kezdetben csak körülbelül ezer műhold helyett mára már megközelítőleg ötször ennyi, nagyjából ötezer műhold van a Föld körül, amelyeket szinte pár percnyi égre tekintés után szabad szemmel is könnyedén láthatunk, ugyanis jellegzetes fénycsíkot hagynak maguk után.

– folytatta Lawler.

A csillagász és két másik kanadai kutatótársa tavaly decemberben publikált egy tanulmányt a The Astronomical Journalba, amelyben azt jósolják, egy évtizeden belül az éjszakai égbolton minden 15 fénypontból egy darab biztosan mozgó műhold lesz.

Gondoljanak csak bele. Most körülbelül 4000 csillag látható az égen. Ha ebből 200 mozogna, az teljesen átrajzolná az égboltot

– vélekedett a csillagász, akinek kollégáival együtt már most kihívást jelent a távcsöveken keresztül a munka elvégzése, mivel a műholdak az összes képet átrajzolják mozgásukkal.

Amennyiben nem történik valamiféle törvényes szabályozás a műholdak fellövésére, a kutatók szerint az nemcsak az égboltot rajzolja majd át, de a csillagászok munkáját is nagyban megnehezíti majd, azok eredményeire is rossz hatással lehet.

Olyan átmeneten megyünk most keresztül, mint amikor megjelentek az első autók. Egy T-Modell kifutott az útra és mindenki a csodájára járt, most pedig egy óriási autópálya mellett élsz, amin több ezer különféle autó közlekedik. Ilyen átmenet lesz ez valószínűleg a műholdakkal is, amelyek fellövését ha nem szabályozzuk, akkor az egész eget befedik majd