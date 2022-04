A városok fejlődését mutatja a Google új funkciója

A Google eszköztára nagyszerű funkciókat tartalmaz, köztük egy időzített eszközt, ami megmutatja, hogyan változott a bolygónk.

A 2007 óta létező utcaleső Street View funkció, vagy a Google Maps navigációs szoftvere, ami a traffipaxokat, a gyorsabb útvonalakat is megmutatja, és a Google térkép valós idejű helyzetmegosztása mellé most egy még intelligensebb funkció is társult.

Az új Google Earth szolgáltatás műholdas képalkotással, akár 3D-vel működik, hogy a világ minden szegletét felfedezhessük a számítógépünkről.

A felhasználók tavaly április óta élvezhetik az új időtérképes funkciót, ami megmutatja, hogyan változott környezetük az elmúlt 37 évben.

A Google munkatársai több mint 24 millió műholdfotót gyűjtöttek össze az elmúlt négy évtized alatt, hogy visszakereshessük a változásokat.

Ezzel a funkcióval a Google team állítása szerint nemcsak a problémákat láthatjuk (pl. zöld területek csökkenése), de akár a potenciális megoldásokat is.

Rebecca Moore, a Google Earth igazgatója hozzátette, hogy a Google Earth új képeivel gyönyörű természeti jelenségeket is megcsodálhatunk, amik az elmúlt évtizedekben keletkeztek.

A technológiai óriás jövőbeli tervei között szerepel, hogy folyamatosan új képekkel bővíti a projekt archívumát, amiben szorosan együttműködik a NASA-val, az US Geological Survey Landsat programjával és az Európai Unió Kopernikusz-programjával.

Hogy használhatjuk?

Először nyissuk meg böngészőt, majd kövesük g.co/Timelapse linket, aminek némi idő kell a betöltéshez. Ezután kattintsunk a „Keresés a bolygón” sávra, és írjunk be egy tetszőleges helyet a Földön. Ha kiválasztottuk a címet, a Google Earth megjeleníti, az idősávos térképet a bal oldalon, a keresősávot pedig jobbra találjuk majd. Szokás szerint a plusz és mínusz gombokkal tudjuk nagyítani vagy kicsinyíteni a vizsgált terület képét. A keresősáv feletti beállításokkal ugrálhatunk az időpontok között, amikor az adott terület képét szeretnénk megnézni. A kereséssel tökéletesen lekövethetjük egy város vagy egy negyed, kerület alakulását.

(nypost)

(Borítókép: Olly Curtis/Future via Getty Images)