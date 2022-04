David Attenborough is a Föld bajnoka lett Gorbacsov után

A híres brit természettudós, Sir David Attenborough a Föld bajnoka címet kapta az ENSZ Környezetvédelmi Programjától – számolt be róla a BBC.

A rangos elismeréssel a 95 éves tudós elkötelezettségét díjazták, amellyel történeteit meséli a természeti világról és a klímaváltozásról. A díjat megköszönve Attenborough ismét hangsúlyozta, hogy azonnal cselekedni kell a bolygó védelmében.

A tudós számos népszerű természetfilmet készített, leghíresebb munkái közé tartozik a Kék bolygó és a Műanyag óceán. Attenborough szerint a környezetvédelem sikertörténetei azt a reményt táplálják, hogy a változás lehetséges.

Ötven éve a bálnák a kihalás szélén álltak világszerte. Aztán az emberek összefogtak, és ma már több bálna él a tengerben, mint amennyit valaha láttunk. Tudjuk, hogy milyen gondok vannak, és azt is tudjuk, hogyan oldjuk meg őket. Csak az egységes cselekvés hiányzik

– idézte szavait az MTI.

A tudós munkásságát méltató Inger Anderson, az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) vezérigazgatója kiemelte: „Ha van esélyünk arra, hogy elkerüljük az éghajlat és a biológiai sokféleség összeomlását és megtisztítsuk a szennyezett ökoszisztémákat, az azért van, mert milliók szerettek bele a bolygóba a filmjei és írásai, narrációi miatt.”

Attenborough az 1950-es években kezdett el természettudományi programokon dolgozni, filmjei, amelyek a Föld minden tájának élővilágát mutatták be, rendkívül népszerűek lettek. Több mint negyven országban forgatott, olyan oldalát mutatva be a természetnek, amelyet előtte csak kevesek ismerhettek. Az állatok mindig is lenyűgözték, ugyanakkor sosem próbálta romantikus módon ábrázolni az élővilágot, mellőzve annak zord és kegyetlen valóságát.

Rick Stafford, a Bournemouth-i Egyetem tengerbiológusa is elismerően szólt Attenborough törekvéséről, hogy jó példákon keresztül győzzön meg a változtatás lehetőségéről. Ugyanakkor hozzátette:

Attenborough-nak sikerült felhívnia a figyelmet az éghajlatváltozásra és a biodiverzitás csökkenésére. Az optimizmus fontos, de a megoldandó fő problémák nem tudományosak, hanem gazdaságiak és politikaiak.

A Föld bajnokai elismerést 2005 óta ítélik oda a környezetvédelemben kiemelkedő tevékenységet végző személyeknek, állami és civil szervezeteknek. 2019-ben mások mellet Costa Rica is megkapta az éghajlatváltozás elleni küzdelemben vállalt úttörő szerepéért, de 2006-ban a Szovjetunió volt elnöke, Mihail Gorbacsov és egy évvel később Al Gore korábbi amerikai alelnök is elnyerte.

(Borítókép: Sir David Attenborough 2017-ben egy edinburgh-i jótékonysági rendezvényen – Fotó: Jane Barlow/PA Images via Getty Images)

