Gépmonstrumok az építőiparban, melyek sosem lázadnának fel

A modern világban is tartja magát a mondás, mely szerint egy férfi élete során felépít legalább egy házat. Ennek során a családok rengeteg különleges munkagéppel találkozhatnak, melyek mind más-más funkciót látnak el. Hát még ha egy gigantikus építkezésbe nyerhetnek bepillantást, ahol a hétköznapiaknál jóval nagyobb gépek fordulnak meg, melyek a méretük mellett összetettségükben és egyéb tulajdonságaik révén is tiszteletet parancsolnak. Cikkünkben ezek közül mutatjuk be a legérdekesebbeket, és azt is eláruljuk, milyen engedélyekkel a zsebünkben kezelhetjük őket.

Nagy teljesítményű mobil betonkeverő

Az utcán sétálgatva akaratlanul is szembesülünk az építőipar különböző vívmányaival. Gondoljuk csak a gyakran szétfirkált falakra, a térkövekre vagy az egyszerű betonra. Utóbbit kikerülni ráadásul emberfeletti mutatvány lenne, hiszen ez a világon a legelterjedtebb építőanyagok egyike. Ennek oka, hogy a kivitelezése gyorsan eszközölhető, elkészítéséhez csupán pár hozzávalóra van szükségünk, úgymint sóderre, cementre és vízre. No meg egy kiváló betonkeverőre, ha nem akarjuk a fél életünket egy talicska fölött, lapáttal a kezünkben tölteni.

Amit egy jó beton kapcsán érdemes tisztáznunk, hogy ma már millió betonkeverő közül válogathatunk, az egészen egyszerű gépektől a nagy teljesítményű mobil betonkeverőkig. Persze utóbbihoz viszonylag nehezebb a mezei megrendelőknek hozzáférniük, hiszen ezeket általában gigantikusabb építkezéseken használják, ahol egyszerre több száz liternyi betonra van szükség. Ezek a gépek ebből kifolyólag inkább a lakóparkok építési területein, az útépítések környékén vagy az egyéb, nem magánjellegű építőipari beruházásokban találhatók meg. Jó hír, hogy az ilyen típusú gépek üzemeltetéséhez nincs szükség speciális engedélyekre, egy kezelőpanel gombjainak nyomkodásával lehet őket irányítani.

Persze azért nem árt igyekezni a bennük rejlő anyag felhasználásával, hiszen nem egy interneten fellelhető fotó tanúsága szerint amennyiben megtörténik a baj és megköt a beton, azt a keverőgépekből csak munkagépekkel, markolóval, bontókalapáccsal lehet kiszedni. Ami sajnos teljesen szétszaggatja a keverőt, ezzel jelentős kárt okozva a tulajdonosának.

A legnagyobb magyar úszódaru

Talán még mindenki emlékszik a Hableány rendezvényhajó szörnyű tragédiájára, melynek során összesen 28 dél-koreai állampolgár vesztette életét. Az áldozatok felkutatása során kiemelt figyelem hárult a Clark Ádám úszódarura, mely Magyarország legnagyobb úszódaruja. A Hídépítő Speciál Kft. tulajdonában álló, eredetileg hídépítésre tervezett eszközt két 520 lóerős dízelmotor hajtja, üzemanyagtartálya 60 ezer literes, ami 200 óra menetidőre elegendő.

Maximális sebessége 16-17 kilométer per óra.

A terhek emeléséhez szükséges ellensúlyt a hajótest végében lévő ballaszttartályok megtöltésével biztosítják, a daru szélein pedig két 60 köbméteres, középen egy 80 köbméteres víztartály helyezkedik el. A Népszabadság egy 1977-es cikkében – amelyről néhány éve az Index is hírt adott – szintén említik a Clark Ádámot. Az írásban szóba kerül, hogy a 200 tonnás daru értéke négymillió dollár volt, és az „óriás berendezésnek” nevezett eszközt „a brazil állami kikötőigazgatóság rendelte meg”. Azt, hogy mennyire nagy teherbírású berendezésről van szó, a lap egy igen szemléletes példával érzékeltette: az önjáró óriásdaru mintegy 200 Zsiguli gépkocsi súlyának megfelelő terhet képes felemelni 40-50 méter magasra. Ezt persze a gép nem magától, hanem egy emelőgép-kezelő szakképesítéssel rendelkező szakember segítségével teszi meg, míg a monstrum irányításáért évek óta Gyenei Gyula hajóskapitány felel.

3D automata finisher

Hogy mi? – bizonyára sokan teszik fel éppen ezt a kérdést magukban. Ezúton ragadjuk meg az alkalmat arra, hogy mindenkit megnyugtassunk, mert nem egy ördögtől való gépről van szó, csupán az útépítések során használatos aszfaltterítőről. Maga a gép már hosszú évtizedek óta jelen van a magyar építőiparban, ugyanakkor az első 3D finishert a Duna Aszfalt vásárolta meg még 2018-ban. A híradásokból kiderült, a szintvezérelt Vögele automata beton- és aszfaltterítő gép használata közben a magasságot és a padszélességet is a szintvezérlés állítja, az eszköz emellett automatikus kormányzásra képes.

A Vögele Super 1900-3i munkájához legalább három geodéziai mérőállomásra van szükség, melyek közül kettő vezérli a gépláncot, a harmadik pedig folyamatosan ellenőrzi a munka pontosságát. Miután az eszköz teljesen automatikusan működik a mérőállomások jelei alapján, a gépkezelőnek csupán az ellenőrzés a feladata. De a szavak helyett álljon itt egy videó a monstrum működéséről:

Komatsu D575A: egy valódi dózer

Szinte minden gyerek elképzelte már, hogy milyen lehet egy valódi buldózert vezetni. Nos, van, akinek ez a valóságban is megadatik, legalábbis a Komatsu D575A típusú gigadózer kezelőinek biztosan. A valódi gépmonstrum egy 1150 lóerős traktoros lánctalpon fut, amelyet „SR” vagy „Super Ripper” buldózer/ripper konfigurációban vagy dedikált buldózerként gyártanak. Mindkét modell összesen 90 köbméter anyagot tud mozgatni, amennyiben a standad pengével van felszerelve. Az opcionális pengével felszerelt D575A-3 SD Super Dozer ugyanakkor ennél is többre képes, segítségével akár 125 köbméter anyag is arrébb tehető. Emellett a gépmonstrum további előnye, hogy ha szeretnénk, akkor 2,06 méter mélységig is leáshatunk vele.

E paraméterek után nem meglepő, hogy a D575A sorozatú gépeket a világ legnagyobb buldózereiként emlegetik. A gépeket a Komatsu Ltd. gyártotta Japánban, míg az elsődleges felhasználói az Egyesült Államok, Ausztrália és Japán felszíni kőbánya-üzemeltetői voltak. S csak hogy a gép méretét érzékeltessük: szállításához minden esetben alkatrészekre kell bontani, melyek a helyi törvényektől függően 6-8 teherautóra férnek rá.

Liebherr LR 1750/2: daru, de nem madár

A fővárosban járva – de bizonyára más városokban is – gyakorta találkozni különböző színű és magasságú darukkal. Köztudott, hogy ezekkel az eszközökkel a nehezebb anyagokat lehet viszonylag könnyedén megemelni, s felhelyezni akár olyan helyekre is, ahová emberi erővel a művelet lehetetlen lenne. De vajon hányan láttak már a Liebherr által gyártott LR 1750/2 típusú darut? Bizonyára csak nagyon kevesen. Pedig a gépmonstrum a paraméterei alapján figyelemre méltó: egy 750 tonnás lánctalpas eszközről van szó, amit többnyire erőművek, hidak és szélerőművek építésekor vetnek be.

A gépmonstrum érdekessége, hogy azt a Liebherr úgy tervezte meg, hogy a gépet kezelő és a közelben tartózkodók biztonságban érezzék magukat. Ehhez az emelőgépen több kapaszkodót és nagyobb szervizplatformokat helyeztek el, míg a kezelőfülkét körkörös kilátással alkották meg. Ezenfelül persze a gépet további extrákkal is ellátták: amennyiben támaszokra szerelik, úgy a szakemberek portáldaruként használhatják, ami az egy helyből végzendő, hosszabb távú munkáknál lehet ideális. A Liebherr szerint az LR 1750/2 extra széles szekciókból álló SX-gémrendszere új távlatokat nyit az emelési kapacitás és a szállítás szempontjából is.

Dömper extrákkal

A Komatsu HD605-8 egy nagy teljesítményű dömper, mely 2000-es percenkénti fordulaton 578 kW (786 Le) teljesítményt képes leadni. A merevvázas dömper MacPherson rendszerű első felfüggesztését különleges, A alakú segédkeretek egészítik ki, amelyeket az egyes kerekek és a váz közé építettek be. Ez a megoldás elsősorban azért hasznos, mert ha távolabb kerülnek az első kerekek a váztól, akkor nagyobb szögben fordulhatnak el, így jelentősen csökkenthetővé válik a jármű fordulóköre.

Ez pedig egy ekkora gép esetében nem elhanyagolható tényező.

A Komatsu HD605-8 további előnye a fokozatkihagyó funkciója, ami leginkább az emelkedőkön jön jól. Ilyenkor a rendszer a lejtő szögének függvényében automatikusan választja ki a megfelelő sebességfokozatot anélkül, hogy végigkapcsolna az összes fokozaton. Ezzel csökken a váltások száma, ami miatt a dömper finomabban tud haladni, ami a vezető szempontjából is előnyös, és még a menet közbeni szóródás is csökkenthető.

Egy gépmonstrum esetében mindig fontos tényező a biztonság. Szerencsére a Komatsu ezen típusának tervezői erre is figyeltek, így olyan kipörgésgátló rendszerrel szerelték fel a gépet, ami folyamatosan monitorozza a hátsó kerekek forgási sebességét, illetve a jármű menetsebességét. Amikor komolyabb mértékű kipörgést észlel, akkor a fékek automatikusan működésbe lépnek, hogy meg tudják tartani az optimális tapadást. A rendszer ráadásul mindezt automatikusan teszi meg, ezzel jelentősen segítve az abroncsok élettartamának növelését.

(Borítókép: Nagy Mihály – magyarepitok.hu)