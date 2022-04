A krémmel töltött kekszek – így az Oreo is – évek óta sorra vetik fel a különlegesebbnél különlegesebb, égető kérdéseket. Továbbra is vita tárgya például, hogy hogyan kell helyesen enni ezeket az édességeket: szét kell-e csavarni, és a krémet külön kell megenni, esetleg tejbe kell mártani, vagy éppen mint egy igazi szendvicset kell elfogyasztanunk.

Ugyan széles körű konszenzus az alábbi kérdésekben vélhetően sosem fog születni, annyi bizonyos, a tudomány nem ismeri, vagy legalábbis nem szeretné ismerni a lehetetlen szót. Az amerikai MIT egyetem kutatói emiatt most a fehér krémmel töltött kekszekkel vették fel a harcot, az eredmény pedig egészen hiánypótló, a kutatást végzők ugyanis

A kutatási céllal végzett kekszcsavargatás már egy tudományos elnevezéssel is büszkélkedhet, egy korábbi publikáció megalkotta az oreológia kifejezést, amely kifejezetten a töltött kekszek különböző problémáival foglalkozik.

Az MIT-nél most azt szerették volna kideríteni, hogy megoldható-e, hogy egy erre a célra kifejlesztett gép segítségével mindkét kekszdarabra egyenlő arányban jusson az ízletes fehér krémből – írja a CNN. Az Oreometer névre keresztelt szerkezet precízen megválasztott mértékű nyomatékkal szedi szét a sütiket, így akár egyenlő arányban is képes lehet kettészedni az Oreót.

A kutatás során a saját kezűleg szétcsavart darabok esetében egészen egyértelmű eredmény született, egyszer sem sikerült pontosan úgy szétszedni az Oreót, hogy mindkét félre egyenlően jusson a krémből, szinte minden esetben az egyik darabon kötött ki az egész töltelék. Ezt követően a kutatók az erre a célra fejlesztett géppel is megpróbálták a mindeddig lehetetlennek tűnő küldetést, azonban átütő siker egyelőre itt sem született, a próbálkozások 95 százaléka a kézi csavaráshoz hasonló eredménnyel végződött.

Bizakodásra adhat azonban okot, hogy a fennmaradó próbálkozások esetében sikerrel jártak, és a kekszet pontosan sikerült félbe szedni, azonban azt egyelőre nem tudják pontosan meghatározni, mi volt az a tényező, ami a krém igazságos elosztásához vezethetett.

Az Oreometert egyébként további kísérletezés céljából egy háromdimenziós nyomtató segítségével bárki megalkothatja, mivel a kutatás részletei mindenki számára elérhetők.

Amikor kicsi voltam, mindig megpróbáltam úgy szétszedni a kekszeket, hogy egyenlően jusson a krémből mindkét oldalra, hiszen így mindkét keksz hasonlóan finom lesz. Emiatt kerestük erre a választ, azonban átütő eredményt egyelőre nem sikerült elérnünk. Megtanultuk, hogy sajnos abban az esetben is, amikor egy precíz gép segítségével csavarod szét a sütit, akkor is a legtöbb esetben csak az egyikre kerül a krém. A keksszel kapcsolatos kutatásunk még nagyon gyerekcipőben jár, emiatt tettük közzé a gép paramétereit is, hogy kedvére bárki tovább kísérletezhessen a probléma megoldása érdekében