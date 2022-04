Csillagközi objektumot kutatnak, amely a Csendes-óceánba zuhant

Csillagközi objektumot találtak a Csendes-óceánban, amely Pápua Új-Guinea partjainál zuhant le az elmúlt évtizedben. A Harvard csillagásza és egy elméleti asztrofizikus közös vizsgálata arra irányult, hogy vajon mesterségesen készített tárgy csapódott-e be a Földön kívülről 2014 januárjában.

Pápua Új-Guinea partjainál zuhant le egy csillagközi tárgy, melyről többéves vizsgálat után most megállapították, hogy földönkívüliek alkotása-e.

Egy csillagközi meteor felfedezése új kutatási határokat ígér

– írta Avi Loeb harvardi csillagász a csillagközi objektumról az esszéjében a The Debrief számára. Az objektumról ő és Amir Siraj elméleti asztrofizikus is talált feljegyzéseket, és a létezését, valamint földön kívüli eredetét azóta – évekig tartó tudományos bizonytalanság után – végre az amerikai kormány is megerősítette.

Az alapvető kérdés az, hogy vajon bármely csillagközi meteor egyértelműen mesterséges eredetű összetételre utalhat-e? Akkor talán néhány technológiai összetevő túlélné a becsapódást

– fogalmazott Avi Loeb.

Paradigmaváltást jelentő új műszer

Az objektum megtalálása és a felfedezés elismerése, amelyet CNEOS-2014-01-08-nak neveztek el a Csendes-óceánba való becsapódásának feltételezett dátuma miatt, egy új gondolkodásmódot vezethet be, „amelyben a Föld a hatalmas csillagközi objektumok halászhálójaként szolgál” – mondta Loeb.

A csillagász, aki a Harvardon egy mesterséges intelligenciával működő teleszkópot is bemutat, amely az ufók felderítésére készül, esszéjében megjegyezte, hogy ilyen visszakereső expedíciót „szippantó” mágnesek segítségével lehetne megvalósítani, amelyek a Csendes-óceán nagyjából 10 négyzetkilométeres területét vizsgálnák, ahol az objektum a feltételezések szerint landolt.

Az én álmom az, hogy megnyomjak néhány gombot egy működőképes berendezésen, amelyet a Földön kívül gyártottak

– tette hozzá a csillagász.

Ha a tervei megvalósulnak, akkor talán meg is lesz az esélye, hogy mesterséges földön kívüli tárgyakra bukkanjon – írja a futurism.