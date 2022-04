Kicsi a bors, de erős! Teszten az LG OLED evo C2 42”, az eddigi legkisebb OLED-tévé

Az új C-szériás készüléket leginkább az Apple-féle iPhone minikhez lehet hasonlítani, hiszen tulajdonképpen mindkét készülék ugyanazt kínálja: a lehetőségekhez mérten a legjobb teljesítményt, egy elképesztően kompakt külsőben.

A 42 hüvelykes modell egy igazi kis ékszerdoboz, 93,2 × 57,7 × 17 cm-es méretének köszönhetően pedig akár a legkisebb, legszűkösebb nappalikban is lehet neki helyet találni. A tévé talpazata eltér a C2-es család többi tagjáétól, nem középen, hanem kétoldalt helyezkedik el, a legészrevehetőbb különbség azonban a kávák összezsugorodása a C1-es család televízióihoz képest – 8,9 mm helyett itt már csak 6,2 mm a kijelző körüli keret, ami papíron kis változásnak tűnhet, a gyakorlatban azonban mindenképp kiemelkedő.

A készülék hátulján egy rejtett „ajtó” mögött találjuk a bemeneti forrásokat, név szerint négy darab HDCP 2.2-es támogatottságú HDMI 2.1 portot, három darab USB 2.0 portot, digitális optikai hangkimenetet, RF-antenna-bemenetet, 3,5 mm-es jackcsatlakozót, illetve Ethernet- (LAN) portot, hogy akár vezetékkel is felcsatlakozhassunk a világhálóra, de a tévé természetesen Wi-Fi- és Bluetooth 5.0 támogatással is rendelkezik.

3 Galéria: A legkisebb C2-es modell is az LG Magic Remote-ját kapta meg Fotó: Gábor Zoltán / Index

A távirányító ezúttal is az elmúlt évek során az LG egyik névjegyévé vált Magic Remote, mely lehetővé teszi, hogy a levegőben varázsolva navigáljunk a tévén futó legújabb webOS 22 menüi között, véleményünk szerint ez azonban még mindig csak egy pár napig érdekesnek tűnő funkció, melyet később inkább már zavarónak ítélhet meg a felhasználó. A távirányítón ezenfelül találunk még dedikált Netflix-, Disney+-, Prime Video- és Rakuten TV gombokat, utóbbi kettőt idehaza valószínűleg csak egy kis százalék fogja használni, így jobban örültünk volna egy HBO Max/YouTube kombinációnak. Mindezek mellett a távirányítóról érjük el a Google Asszisztenst és az Amazon Alexát is. A vezérlő egy másik hasznos újdonsága a beépített NFC-chip, melynek segítségével akár mobilunk hozzáérintésével is tudathatjuk a tévével, hogy a család tagjai közül most éppen ki nézi azt, így automatikusan a megfelelő profilba lépteti be a készülék a felhasználót.

Továbbra is a legjobb kijelző

Kijelző tekintetében természetesen egy 4K felbontású, 120 Hz-es képfrissítésre képes OLED evo panelről beszélünk, a C1-es szériához képest azonban nem történt világmegváltó előrelépés, de ahogyan azt Bert Lace amerikai üzletember is mondta, „If it ain’t broke, don’t fix it”. Érti mindezt arra, hogy ha valami nagyon el lett találva, és különösebb hiba sincs vele, nem kell egy terméken változtatni csak azért, hogy az újabb modell más legyen.

Az új Alpha 9 gen 5-ös processzornak köszönhetően a C2-es modellek már húsz százalékkal magasabb fehérfényerőt képesek kibocsátani, az extrém kicsi pixelek miatt ez az újdonság azonban sem az általunk tesztelt 42, sem a 48 hüvelykes modellek esetében nem érhető el, a fényerőre azonban ennek ellenére sem lesz panasz. A gyártó szerint javult továbbá a képfeldolgozó egység is, így élénk módban használva a készüléket már kevésbé kellene túlszaturált bőrszínekkel találkoznunk – ami néha igaz, a legtöbb esetben azonban továbbra is él a Donald Trump-effektus. Mindez persze végtelenül egyszerűen kikerülhető azzal, ha be sem kapcsoljuk az élénk módot. A legélethűbb képmegjelenítésért használjuk egyszerűen csak a standard beállításokat, vagy ha mindenképp mókolni szeretnénk a beállításokkal, kérjünk meg inkább egy hozzáértő ismerőst.

Az OLED-panel által nyújtotta százszázalékos színhűség, a lélegzetelállító kontraszt, az egy milliszekundumos válaszidő, az NVIDIA G-Sync, az AMD FreeSync Premium, valamint a VRR-támogatás természetesen mind-mind jelen vannak, utóbbiak például kifejezetten kedvező tulajdonságok lehetnek a gamereknek.

Gamingben is ott van

Az LG sosem titkolta, hogy tévéikkel kifejezetten nagy hangsúlyt fektetnek a játékosokra, a C2-es modell pedig tökéletes társa lehet a 2020 őszén debütált új generációs konzoloknak, az Xbox Series X-nek és a PlayStation 5-nek. A 42 hüvelykes modellt kifejezetten erre a célra fejlesztették ki, remekül elfér ugyanis akár egy asztalon is. A webOS 22 egyből felismeri, ha egy konzolt csatlakoztatunk a tévéhez, átvált a megfelelő bemenetre, és automatikusan bekapcsolja a játék módot, ezek mellett pedig egy külön lebegő ablakban finomhangolhatjuk a beállításokat is.

Mi egy PlayStation 5-tel kötöttük össze a tévét, a Dolby Vision-támogatásnak köszönhetően pedig nem volt panasz a látványra. Korábban is az LG tévéi voltak a legjobb választások ilyen célra, a C2-es széria pedig csak ráerősített erre a pozícióra – egyébként hasonlóan jó eredményeket produkálna a készülék egy Xbox Series X-re vagy egy asztali PC-re csatlakoztatva is.

De nem túl kevés 42 hüvelyk?

Ez relatív. Egy 30 négyzetméteres nappali falán természetesen bugyután nézhet ki, garzonlakásokban élőknek, egy kisebb szobába vagy egyszerűen csak a kisebb tévéket kedvelőknek azonban remek választás lehet, hiszen végre szinte semmit sem kell feláldozni a kis méret oltárán, a vásárló egy az egyben megkapja majdhogynem ugyanazt a csúcsminőséget, amit a nagyobb testvérek kínálnak. Méretéből adódóan pedig nemcsak tévének, hanem okosmonitornak is megfelelő lehet, videót vágni, képet szerkeszteni, PC-s játékokat játszani külön élmény ekkora méretben.

Az LG új, 2022-es C2-es termékcsaládja hat különböző méretben érhető el, 42, 48, 55, 65, 77 és 83 hüvelykes kiadásban. Mi a legkisebb, 42 hüvelyes modellt teszteltük 14 napig, melyet az LG Magyarország biztosított számunkra – a cikk tartalmába nem volt beleszólásuk.