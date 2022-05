Hétfő hajnalban kicsit lefogy a dagadó Hold

Május 16-án, hétfőn hajnalban teljes holdfogyatkozás lesz, ami részben Magyarországról is megfigyelhető lesz. A jelenség 4 óra 27 perckor kezdődik, amikor a Hold mindössze 6 fokkal lesz a látóhatár fölött, megfigyeléséhez teljesen szabad délnyugati látóhatár szükséges.

A megfigyelés legjobb eszköze saját szemünk. Mivel a jelenség szabad szemmel is jól látható, nem szükséges távcsövet használni. Természetesen ilyen eszközökkel lehet növelni az élményt. Ha távcsövet is ragadunk, maradjunk az apróbb kézi távcsövek mezején, kis nagyítással. Egy madárnézésre használt vagy régi katonai távcső szemkápráztató élményt adhat, de természetesen csillagászati távcsövekkel is pazar a látvány. Kulcsmondat: Kis távcső, kis nagyítás, nagy élmény