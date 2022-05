Jöhetnek az USB-vel szerelt iPhone-ok

Az elmúlt hónapokban az USB-C porttal ellátott modellek tesztelése mellett az Apple egy olyan adapteren is dolgozik, amely lehetővé tenné, hogy a jövőbeli iPhone-ok a jelenlegi Lightning-csatlakozóhoz tervezett kiegészítőkkel működjenek − írta meg belső forrásokra hivatkozva a Bloomberg hírügynökség.

A változtatás legkorábban 2023-ban történhet meg. Az Apple az idei új modellek esetében a Lightning-csatlakozó megtartását tervezi.

Az USB-C-re való áttéréssel az Apple racionalizálná a különböző készülékei által használt töltőket. A vállalat legtöbb iPadje és Macje már most is USB-C-t használ a Lightning helyett. Ez azt jelenti, hogy az Apple vásárlói nem használhatnak egyetlen töltőt az iPhone-jukhoz, iPadjeikhez és Macjeikhez − ami furcsa felállás, tekintve az Apple egyszerűségre való hajlamát. Az iPhone és az Apple Watch vezeték nélküli töltői is USB-C csatlakozót használnak a tápegységekhez.

A cég nem kommentálta az értesülést.

