Mindenkit lázba hoz a Huawei új okosórája – teszten a Huawei Watch GT 3 Pro

A kínai vállalat legújabb próbálkozása tulajdonképpen kétféle, egy „férfiaknak” és egy „nőknek” szánt modellt foglal magába, ez azonban kicsit erős meghatározás, így a legjobb, ha egy nagyobb méretű, 46 mm-es, titániumborítással rendelkező és egy kisebb méretű, 43 mm-es, kerámiaborítással felvértezett óráról beszélünk. A szerkesztőségünkben előbbi járt, közel két héten keresztül volt lehetőségem összebarátkozni a készülékkel, mely szerencsére szinte bármilyen telefonnal képes összhangba kerülni, így hibátlanul használható Androidot és iOS-t futtató eszközökkel is – hiszen egy letölthető alkalmazáson keresztül párosíthatjuk az órát.

A készülék neve már kezdésből egy prémiumkategóriás termékre enged következtetni, azt ugyanis az autóipar ihlette. A GT az olasz Gran Turismo rövidítése, ami magyarul annyit tesz, hogy hosszú utazás, de az angol Grand Tourer is kiolvasható belőle, ami a nagy teljesítményű luxuskombikra utal – ha pedig ez még nem lenne elég, a névben még egy „Pro” jelző is szerepel, csakhogy mindenképp tiszta legyen a felhasználó számára, hogy ez bizony nem csak egy sima okosóra, hanem „AZ” okosóra. A Huawei tehát már az első perctől kezdve magasra teszi a lécet, de sikerül nekik ezt megugrani?

Egyszerű, mint az egyszeregy – vagy mégsem?

Bár hatalmas elánnal bontottam ki az órát, már a beüzemelés, pontosabban a párosítás is okozott pár perc fejvakarást, hiszen, hogy érdekesebb legyen a történet, egy iPhone-nal használtam a GT 3 Prót, mely a tesztidőszak alatt a legfrissebb, iOS 15.4.1-et futtatta. A párosításhoz mind androidos, mind iOS-es készülék esetében a Huawei Health nevezetű applikációt kell letöltenünk a számunkra elérhető alkalmazásboltból, a telepítés után pedig mehet is a buli.

Óra bekapcsol, alkalmazás megnyit, kikeressük a megfelelő modellt, rábökünk a párosításra, és várjuk a csodát – ami soha nem jön el.

Az én esetemben legalábbis sem az első, sem a második, de még csak a harmadik próbálkozásra sem történt meg, aminek meg kellett volna, pedig mindent úgy csináltam, ahogyan az az óra kijelzőjén szerepelt. A GT 3 Prót végül úgy tudtam a mobilommal összepárosítani, hogy az alkalmazást teljesen hátrahagyva a telefon beállításainak Bluetooth-szekciójában kapcsolódtam rá, mely után hirtelen magához tért az óra, innen pedig már minden adta magát – a HarmonyOS órákra optimalizált felülete ugyanis kísértetiesen hasonlít az Apple-féle WatchOS-hez, melyet az Apple Watchok futtatnak, és amit magam is nap mint nap használok.

Az operációs rendszer olyannyira hasonlít az Apple megoldásához, hogy egy Apple Watch-felhasználó néhány perc furán nézés után vígan kiigazodik a meglehetősen intuitív felületen, mely a számlapok tekintetében például végtelen számú testreszabási lehetőséget nyújt. Az, hogy előbbi éppen pozitívumnak vagy negatívumnak számít, mindenki döntse el maga – egy azonban biztos: az Apple még mindig az élen jár a szoftverfejlesztés tekintetében, így az, hogy a legjobbat másolják, nem is biztos, hogy olyan nagy bűn.

Figyel rád

A GT 3 Prót csordulásig pakolták szenzorokkal, név szerint optikai pulzusszámmérővel, véroxigénszint-mérővel és hőmérővel, az egyik gombba épített elektródáknak köszönhetően pedig akár elektrokardiogram, azaz EKG készítésére is alkalmas lehet az óra. Ezen szenzorok azonban csak azok, melyek az egészségünkre figyelnek, ezek mellett még találunk az órában gyorsulásmérőt, barométert, giroszkópot és magnetométert is, hogy az edzések alatt a legpontosabb adatokat tudja számunkra szolgálni – a GT 3 Pró ugyanis egy remek edzőtárs.

Több mint százféle edzésmód közül válogathatunk az olyan klasszikusoktól kezdve, mint a kül- vagy beltéri futás, egészen a búvárkodásig, az IP68-as besorolásnak köszönhetően. Az óra ezek mellett természetesen számolja, hogy egy nap folyamán hányat léptünk, hány emeletet lépcsőztünk, illetve – amennyiben az éjszaka folyamán is magunkon hagyjuk – reggelre összesíti, hogy hány órát aludtunk, és annak hány százaléka volt felszínes, mély vagy éppen REM-fázisú alvás.

Mindenkit lázba hoz

A rengeteg szenzor azonban van, hogy néha megvicceli a felhasználót. Így történt ez akkor is, amikor a hőmérő app (mely nem is a testhőt, hanem a bőrfelszín hőmérsékletét méri) egy újraindításig folyamatosan lázközeli hőmérsékletet mért a csuklómon, miközben erről természetesen szó sem volt – de a közel kéthetes tesztidőszak alatt más applikációk esetében is volt hasonló furcsaságra példa. Az iránytű app használatához az órát például be kell kalibrálni, úgy, hogy egy nyolcasra vagy egy végtelen jelre emlékeztető formát írunk le vele a levegőben; ezt azonban nem elég csak egyszer elvégezni. Akárhányszor csak az iránytű alkalmazást szeretnénk használni (melyre egyébként, valljuk be, nem lesz mindennap szükségünk) az óra újbóli kalibrálást kér – a bökkenő csak az, hogy ez egyes esetekben öt másodperc alatt kész van, volt példa azonban arra is, hogy kétpercnyi levegőben hadonászás után sem lett eredmény. Az EKG-app sem lett hibátlan, hiába volt rajtam az óra a megfelelő pozícióban, néhányszor a félperces mérés után egy egyszerű hibaüzenet fogadott.

Ezek a hibák szerencsére valószínűleg a jövőben mind javíthatók lesznek egy egyszerű szoftverfrissítéssel, a tesztidőszak alatt azonban ez volt jellemző a HarmonyOS-re.

Akkumulátorkirály

Az óra nevében szereplő GT rövidítés talán az üzemidő jellemzése közben nyer a leginkább értelmet, a Watch GT 3 Pro ugyanis egy teljes töltéssel simán kibír egy hetet, úgy, hogy az a nap folyamán folyamatosan igénybe van a véve. Ha ez azonban még nem lenne elég, a gyártó szerint enyhe használat mellett akár kéthetes üzemidőt is kifacsarhatunk belőle – ez azonban nekem nem sikerült. Összehasonlításképp, átlagosan egy Apple Watch maximum két napot bír ki egy töltéssel, az almás cég órája azonban kínál pár extra funkciót, melyek nem találhatók meg a Huawei órájában, így azok nem is merítik az akkumulátort.

Ilyen például az e-sim és a WiFi-modul hiánya, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az óra önmagában is teljes értékű okosóraként funkcionáljon. Ha a Watch GT 3 Pro valamilyen okból kifolyólag elveszti a Bluetooth-kapcsolatot a telefonunkkal, onnantól kezdve a mobilunkra érkező értesítések nem érkeznek meg rá – ilyen pedig egy Apple Watch esetében soha nem fordul elő –, a Huaweinek azonban valamit mindenképp fel kellett áldozni a nagyobb üzemidő oltárán.

Rolls-Royce egy Lada motorjával

A titániumváznak, a zafírkristály üveghasználatnak, a valódi bőrszíjnak és az átgondolt, stílusos dizájnnak köszönhetően kívülről valóban egy prémiumkategóriás okosórával van dolgunk, mely a lehető legtöbbet nyújtja – persze úgy, hogy az ára még megfizethető legyen. Az óra lelkét adó HarmonyOS azonban véleményem szerint még gyerekcipőben jár, a felhasználói élmény nem mindenhol zökkenőmentes, az animációk néha kimaradnak, a számlapokat leszámítva pedig tulajdonképpen a felület olyan érzést kelt, mintha a WatchOS egy fapados változatát használnám. Az, hogy az óra felülete még nem teljesen kiforrott, természetesen nem meglepő, a Huawei saját operációs rendszere ugyanis még csak két és fél éve van a piacon – ha pedig a jövőben a szoftverfejlesztésbe is annyi pénzt és energiát fektetnek, mint a tesztelt óra külsejébe, a következő modellek esetében a határ csak a csillagos ég lehet.

A Huawei Watch GT 3 Pro két különböző méretben, titánium- és kerámiavázzal érhető el, szilikon-, bőr- és kerámiaszíjakkal. Az óra részletes specifikációit alább találja:

Huawei Watch GT 3 Pro

Titanium Edition Huawei Watch GT 3 Pro

Ceramic Edition Ház mérete, jellemzői: Magasság: 46,6 mm

Szélesség: 46,6 mm

Mélység: 10,9 mm

Tömeg: 54 g



Titániumváz

Zafírüveg borítás Magasság: 42,9 mm

Szélesség: 42,9 mm

Mélység: 10,5 mm

Tömeg: 50 g



Kerámiaváz

Zafírüveg borítás Kijelző: 1,43 hüvelyk

466 × 466 pixel

326 ppi

AMOLED-kijelző 1,32 hüvelyk

466 × 466 pixel

355 ppi

AMOLED-kijelző Szenzorok: Gyorsulásmérő

Giroszkóp

Magnetométer

Optikai pulzusszámmérő

Barométer

Hőmérő Gyorsulásmérő

Giroszkóp

Magnetométer

Optikai pulzusszámmérő

Barométer

Hőmérő Akkumulátor,

töltés, üzemidő: 530 mAh

Vezeték nélküli töltés

14 nap enyhe használat mellett

8 nap erős használat mellett 292 mAh

Vezeték nélküli töltés

7 nap enyhe használat mellett

4 nap erős használat mellett Operációs rendszer: HarmonyOS 2.0 HarmonyOS 2.0 Egyéb: GPS-, NFC- és Bluetooth-támogatás

IP68 támogatás – vízálló akár 30 méter mélységig

Hangszóró

Mikrofon GPS-, NFC- és Bluetooth-támogatás

IP68 támogatás – vízálló akár 30 méter mélységig

Hangszóró

Mikrofon A dobozban: Watch GT 3 Pro (Titanium Edition)

Vezeték nélküli töltő (adapter nélkül)

Használati utasítás Watch GT 3 Pro (Ceramic Edition)

Vezeték nélküli töltő (adapter nélkül)

Csavarhúzó (kerámiaszíj esetén)

Használati utasítás Ár: Kb. 159 990 Ft Kb. 199 990 Ft

(Borítókép: Huawei Watch GT 3 Pro okosóra. Fotó: Kaszás Tamás / Index)