Afrikából jön, majmokról kerülhetett emberre, homoszexuális férfiak vannak veszélyben. Ismerősen hangzik? Az utóbbi napokban többször is bekerült a hírekbe a majomhimlő. Egy eddig szélesebb körben ismeretlen betegségről van szó, amely most egyszerre több országban is megjelent. A kérdés, hogy van-e ennek köze a koronavírus-járványhoz, esetleg az azzal kapcsolatos intézkedésekhez. Ennek jártunk utána.