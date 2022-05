Megoldódott a korallok rákgyógyszerének genetikai titka

Az eleutherobint az 1990-es években egy Ausztrália közeléből származó ritka korallból állították elő. Az anyag annak a vegyi arzenálnak a része, amit a korallok használnak versengésre és védekezésre:

az eleutherobin célja, hogy eltántorítsa a támadót attól, hogy megegye a korallt (hasonlóan például a paprika csípős hatóanyagához).

A kutatók megállapították, hogy a hatóanyag rombolja a citoszkeletont, vagyis a sejtek fehérjékből álló vázát, és laboratóriumi körülmények között nagyon hatékonyan pusztította a rákos sejteket. Rögtön ezután komoly problémába ütköztek: nem tudták, hogy miért és hogyan termelik a korallok az anyagot. A gondokat mélyítette, hogy felvetődött, hogy a korallal szimbiózisban élő organizmusokból származik, az előállítás mechanizmusának felkutatásához azonban genetikailag kellett elemezni a potenciális élőlényt, ami csak az elmúlt évtizedekben vált hozzáférhetővé.

A Nature Chemical Biologyban közölt tudományos beszámoló szerint a Utahi Egyetem munkatársai sikeresen megoldották a rejtélyt. A kutatás szerzői Eric Schmidt professzor és Paul Scesa posztdoktori hallgatók voltak. Scesa Floridában az óceán partján nőtt fel, a családi házuk közelében talált is egy puha korallfajt, amelynél az utahi laboratóriumban kimutatták az eleutherobin jelenlétét.

A tudósok ezt követően megtippelték, hogy hogyan nézhet ki az a DNS, ami a hatóanyag termelésére vonatkozó információkat tartalmazza, és ehhez kerestek megfelelő szakaszt az örökítőanyagban. Az ilyen géneket ezután baktériumokba ültették, hogy meglássák előállítják-e az eleutherobint. Amikor sikerrel jártak két dolog derült ki: az egyik, hogy tényleg ez volt a gén, amivel a korallok az anyagot előállították.

A másik, hogy rendelkeznek egy baktériummal, amiben tetszőleges mennyiségben előállítható az anyag.

Mintegy negyed évszázados kutatás után jutottak el tehát oda, hogy az eleutherobin gyógyszerként történő alkalmazásának kutatása elkezdődhessen. A hatásokra, mellékhatásokra és emberi alkalmazhatóságra tehát még ezután derül fény, annyit azonban már most is tudhatunk, hogy a darazsak és kígyók mérgével szemben, nem injekcióként, hanem elfogyasztás útján fejti ki a hatását, így különösebb fejlesztés nélkül tabletta formájában bevéve is hat.

