A Tesla új akkumulátora akár 100 évig is kibírja

A Tesla kutatói bemutatták egy új elektromos jármű akkumulátortervét, amely akár 100 évig is kitarthat, mielőtt cserére szorulna.

A 2016-ban alakult Tesla Advanced Battery Research részlege a kanadai Dalhousie Egyetemmel együttműködve olyan nikkelalapú akkumulátorral állt elő, amely sokkal nagyobb élettartamot kínál a jelenlegi elektromos járművekben használt akkumulátorokhoz képest.

A Tesla jelenleg a lítium-ion akkumulátorok egy típusát, a lítium-vas-foszfátot (LFP) gyártja és használja, amely a töltések között hosszú időt tesz lehetővé. A kutatók által leírt nikkelalapú alternatíva elméletileg képes leküzdeni az ilyen típusú akkumulátorok energiasűrűségének és tartósságának korlátait, miközben jelentősen hosszabb élettartamot kínál – írja az Independent.

Környezetbarát, újrahasznosítható akkumulátorok

Az ultrahosszú élettartamú akkumulátor megalkotásának küldetése végső soron csökkentheti a gyártási költségeket, és jelentősen mérsékelheti az elektromos járműipar ökológiai lábnyomát.

A jelenlegi Tesla-modellekben lévő akkumulátorok a becslések szerint körülbelül 321 869 kilométerig, azaz több mint 20 évig bírják, mielőtt a töltési kapacitás több mint 20 százalékkal csökkenni kezdene. Egy olyan akkumulátor, amely képes túlélni az autó élettartamát,

új modellekben újrafelhasználható lenne, akár többször is.

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója a várakozások szerint bejelentette volna az „egymillió mérföldes akkumulátort” a vállalat 2020 szeptemberében tartandó Battery Day rendezvényén, ehelyett azonban egy olyan tervet mutattak be, amely szerint a következő évtizedben a kobaltról nikkelre térnek át. Ez javítja a fenntarthatóságot, és enyhítheti a kobalt beszerzésével kapcsolatos aggályokat, ugyanakkor betekintést engedett abba is, hogy a Tesla kutatói milyen irányba haladnak most az akkumulátorfejlesztésben.