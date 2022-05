Külföldre utazáskor más betegségekkel is számolnunk kell az otthon megszokottakhoz képest. Az, hogy konkrétan ezek közül melyekre érdemes felkészülni már az utazás előtt, függ az utazás időpontjától, de magától az utazótól is. Egy cukorbeteg, esetleg egy immunhiányos állapotban lévő utazó teljesen más kihívásokra számíthat utazásakor, mint például egy asztmás beteg. Probléma lehet például az inzulin megfelelő tárolásával cukorbetegség esetén, míg veleszületett vagy szerzett immunhiányos állapotokban nemcsak a célország területére jellemző, hanem bármilyen, akár banális fertőzés is komoly problémát okozhat az utazó számára. Krónikus tüdőbetegség esetén például gond lehet a repülőgépen történő utazás is. Az alábbiakban megpróbáljuk áttekinteni a nyári utazások egészségi kihívásait.

Milyen igazolást vigyünk magunkkal?

Természetesen nagyon sok kellemetlenségtől megkímélhet, ha kötünk valamilyen formában utazási biztosítást, amely az egészségügyi ellátást is tartalmazza.

A krónikus betegségekben szenvedők feltétlenül jól teszik, hogyha egy hosszabb, esetleg távolra történő utazás előtt, sőt hazatérés után is felkeresik kezelőorvosukat.

Nagyon fontos azt is végiggondolni, hogy az otthon használt gyógyszereink tárolása hogyan lesz lehetséges az utazáskor. Természetesen léteznek olyan gyógyszerek, amelyeket hűtve kell tárolni, ami otthon nem gond, de az utazás idején már probléma lehet.

Alapvető dolognak hangzik, mégis minden turistaközpontban dolgozó orvos tud olyan betegről, aki azért keresi fel, mert kifogyott az otthon szedett krónikus gyógyszereiből. Ezekből tehát mindenképpen

vigyünk magunkkal megfelelő mennyiséget, sőt akár tartalékot is,

hiszen az utazás során a csomagok elveszhetnek vagy akár meg is semmisülhetnek.

Ajánlott gyógyszereinket repülőgéppel történő utazás esetén a kézipoggyászban tartanunk, hiszen így kisebb esély van rá, hogy elvesznek. Ha esetleg olyan gyógyszerünk van, amit injekció formájában használunk, például véralvadásgátló,

érdemes a kezelőorvosunktól erről a célország nyelvén vagy legalább angolul egy igazolást is magunknál tartani.

Sok országban ugyanis magyarázkodásra kényszerülhetünk nagyobb mennyiségű fecskendő és tű birtoklása miatt.

Az utazás előtt nagyon fontos az ételallergiások részére a célország étkezési lehetőségeinek előzetes feltérképezése. Hasonló a helyzet a szezonális allergiákban, esetleg asztmában szenvedők szempontjából is, akik az utazás előtt tájékozódhatnak a célországban az utazás időpontjában lehetséges pollenek, illetve egyéb allergének jelenlétéről.

Hosszabb légi vagy akár autóban történő utazás esetén is komoly probléma lehet a mélyvénás trombózis, illetve az abból kialakuló tüdőembólia. Ezek azonban viszonylag egyszerűen megelőzhetők, térdzoknival, illetve rendszeres tornával, alsó végtagjaink átmozgatásával. Ha repülőgéppel elutazunk, időnként álljunk fel, és sétáljunk, amennyit a körülmények megengednek. Ez autós utazás esetén nyilván jóval egyszerűbb. Különösen érvényes ez a terhesség alatt utazókra, illetve a fogamzásgátlót szedőkre, mivel ilyenkor fokozott trombózisveszély áll fenn.

Hasmenés

Az utazók legnagyobb ellensége a hasmenés. Ez ellen legjobban természetesen a megbízható helyről beszerzett táplálékok és italok fogyasztásával segíthetünk. Sok országban nincs megfelelő csapvíz vagy ivóvízellátás. Ilyen helyeken ajánlott szénsavas, palackozott italokat fogyasztani. Ezenfelül érdemes mindenképpen magunkkal vinni legalább recept nélkül is kapható, hasmenés elleni gyógyszereket. Egzotikus úti célok esetén érdemes felkeresni kezelőorvosunkat, aki indokolt esetben elláthat minket antibiotikummal, esetleg parazitaellenes készítményekkel szükség esetére.

Végül, de nem utolsósorban mindenképpen tájékozódjunk a célország védőoltásokkal szembeni követelményeivel. Ezek lehetnek ajánlottak, de akár kötelezőek is, és utóbbiak hiánya során az utazás akár meg is hiúsulhat. Itt főleg ázsiai, illetve afrikai és dél-amerikai úti célok jönnek szóba. Jó hír, hogy az ezeken a helyeken megkövetelt védőoltások Magyarországon nagyon sok központban beszerezhetők.

Olvasóink részére tájékoztatásul összeállítottunk egy képzeletbeli egészségügyi úti csomagot, természetesen csak általános jelleggel. Ez a célországtól függően módosulhat. Vigyünk magunkkal valamilyen láz- és fájdalomcsillapítót, például paracetamolt, lázmérőt, műkönnyet, orrcseppet, szúnyogriasztót, sebtapaszt, hányás, esetleg tengeri betegség elleni gyógyszert, tartalék szemüveget, napszemüveget, sebtisztítót.

A cikk szerzője belgyógyász szakorvos.

(Borítókép: Utasok szállnak le egy repülőgépről Mexikó államban 2021. december 3-án. Fotó: Cesar Rodriguez / Bloomberg / Getty Images)