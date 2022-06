Íme a világ leggyorsabb szuperszámítógépe

A világ legjobb számítógépeinek listáját évente kétszer teszik közzé, a mostani győztes nem kínai és nem is japán.

A világ legjobb számítógépeinek listáját évente kétszer teszik közzé a top500.org weblapon, a mostani győztes az amerikai Frontier lett, amit az Oak Ridge Nemzeti Laboratóriumban (ORNL) raktak össze. Az Egyesült Államok ezzel újra átvette a számítógépek listájának vezetését Japántól. Ez egyben az első példa arra, hogy egy szuperszámítógép átlépi az exascale plafont egy teljesítményértékelő teszt során.

A Frontier, aminek rendszere a Hewlett Packard Enterprise CrayEX platformján alapul, még tesztelési fázisban van, és ha minden jól megy, a légierő és az energiaügyi minisztérium használja.

Légierő, energiaügy, modellek, időjóslás

A szuperszámítógépeket számok és adatok rögzítésére használják fejlett tudományos alkalmazásokhoz, a molekuláris modellezéstől az időjárás-előrejelzésig, a kvantummechanikától a magfúziós kutatásig.

Míg egy normál számítógépen a számításokat millió utasítás per másodpercben (MIPS) mérik, addig a szuperszámítógépeken a lebegőpontos műveletek másodpercenként (FLOPS), jelenleg pedig a szuperszámítógépek több száz petaflopot (1015) hajtanak végre másodpercenként. Csak viszonyításként érdemes tudni, hogy a 2008-ban épített első petaflops szuperszámítógép (az IBM-től) akkor óriási szenzációként elérte az egy petaflopsos teljesítményt, ami milliárdszor millió lebegőpontos művelet másodpercenkénti végrehajtását jelenti.

Annak érdekében, hogy a szuperszámítógép ne melegedjen túl, percenként 6000 gallon (22 712 liter) vizet pumpálnak át a szekrényeken négy szivattyú segítségével.

Energiahatékony óriás

Még 2019-ben jött a hír, hogy a Frontiert 2021 leggyorsabb szuperszámítógépének tervezik. Ugyan egy évet csúsztak vele, de ez megbocsátható, mivel végül zöldebb, energiatakarékosabb lett, mint eredetileg tervezték.

Az, hogy a szuperszámítógépek gyártói és üzemeltetői az energiahatékonyságra helyezik a hangsúlyt, kiderül abból is, hogy a Frontier rendszere mérföldekkel megelőzi a tavalyi győztest – környezetvédelmi szempontból is.

A top 10-ben ott van még a finn EuroHPC, az IBM Summit rendszere és a Sierra is. Kínának a jelentések szerint már két exascale szintű szuperszámítógépe is van. A japán Fugaku szuperszámítógép, ami az év elején rengeteg kutatási adatot vesztett egy mentési hiba miatt, most a top 500-as lista második helyén áll, míg a harmadik helyet egy másik, Európában működő HPE Cray-rendszer, a LUMI foglalja el.