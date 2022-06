Bemutatjuk az elpusztíthatatlan orosz helikoptert

Az orosz nemzeti helikopterközpont vezető tervezője, Vitalij Scserbina szerint a Mi–28N helikopter képezi az orosz hadsereg repülőflottájának alapját. A helikoptert úgy tervezték, hogy a nap bármely szakában tudják használni, amiért „éjszakai vadásznak” is hívják.

A harci tapasztalatokat figyelembe véve a helikoptert modernizálták, így az újabb verzió, a Mi–28NM erősebbé, „okosabbá” vált. Az orosz katonai vezetők szerint a jövőben ez a gép lesz az orosz hadsereg legerősebb támadóhelikoptere. Az új harci helikopter egyedülálló képességei kiváló kilátásokat kínálnak a Mi–28NE változatának megvalósítására.

Klasszikus séma, nem mindennapi képességek

A helikoptert a klasszikus séma szerint tervezték, ötlapátos főrotorral és négylapátos farokrotorral. Két 2200 lóerős VK–2500-02 típusú turbótengelyes motorral (amelyet egyébként szintén Oroszországban gyártanak), valamint egy nem behúzható háromszárnyú futóművel és egy segédszárnnyal van felszerelve.

A Mi–28N törzse orr- és középső részekből, valamint egy farokrészből áll. Az elülső részen található a pilótafülke, amely két páncélozott rekeszből tevődik össze. Ezenkívül van egy legénységi fülke is, ami szintén rendelkezik páncélvédelemmel, amely 12,7 milliméteres lövedékeknek is ellenáll. A személyzet tagjai közötti páncélozott válaszfal minimálisra csökkenti annak lehetőségét, hogy mindkét pilótát egyszerre érje találat – írta a helikopterről a vezető tervező.

A Mi–28N bevetés közben:

Gondoltak a zuhanásra is

A tervezők az esetleges meghibásodásra is gondoltak, illetve arra, ha a járművet találat éri. Így ha száz méter feletti magasságban áll elő egy veszélyhelyzet, a személyzet ejtőernyők segítségével elhagyhatja a gépet, száz méter alatti magasságból azonban már nem, így becsapódáskor a futómű merevítői és a pilótaülések nyelik el az így keletkezett lökést.

Baleset esetén a személyzet biztonsága érdekében a pilótafülke ajtajai kinyílnak, és egy felfújható rámpa segítségével ki tudnak szállni a helikopterből.

A Mi–28NM a Mi–28N legújabb módosítása, amely kibővített képességekkel rendelkezik, beleértve a manőverezőképességet is. A helikopter képes nagy pontosságú fegyverek használatára, és mesterséges intelligencián alapuló vezérlőrendszert kapott.

Több drón is indítható róla egyszerre

A helikopter fegyverrendszeréhez pilóta nélküli „kamikaze” drónok is tartoznak. A Mi–28NM fedélzetéről egyszerre több drónt is indíthatnak. A helikopter – mint azt a tervező a TASZSZ-nak írt cikkében megírta – kedvezőtlen időjárási körülmények között is működőképes, és képes kézi és automatikus vezérléssel is működni. A Mi–28N nem rendelkezik ilyen rendszerrel.

