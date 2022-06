Újra turisták jártak a világűrben

Sikerrel vitt a világűrbe szombaton hat újabb turistát a New Shepard rakétarendszer. Az Amazon-alapító Jeff Bezos űripari cégének, a Blue Originnek ez már az ötödik ilyen vállalkozása volt – írta meg az MTI.

Az űrhajó helyi idő szerint 8 óra 26 perckor (közép-európai idő szerint 15 óra 26 perckor) emelkedett a magasba Texas nyugati részéből. A tízperces repülés során a hat utast szállító automatizált, újrahasznosítható űrkapszula átlépte a Kármán-vonalat, a világűr határát, amely 100 kilométeres magasságban húzódik.

Ott az űrkapszula utasai néhány pillanatra megtapasztalhatták a súlytalanságot.

A New Shepard ezt követően szabadeséssel kezdett visszatérni a Föld felé, majd zuhanását három hatalmas ejtőernyő fékezte le, és végül finoman landolt egy texasi sivatagban.

Nem lehet tudni, mennyibe került

A New Shepard fedélzetén első alkalommal jutott el a világűrbe egy Mexikóban született nő, Katya Echazarreta, aki hétéves kora óta él az Egyesült Államokban. A most 26 éves Echazarreta a legfiatalabb amerikai nő, aki a világűrben járt. A fiatal mérnöknő űrutazását a világűrbe jutás demokratizálását célzó Space for Humanity szervezet támogatta, és hétezer jelölt közül választották ki.

Az űrutazás költségét nem tették közzé.

Az utat eredetileg május 20-ra tervezték, de elővigyázatosságból elhalasztották, miután meghibásodás fedeztek fel a rakétán.

Jeff Bezos maga is részt vett a New Shepard 2021. júliusi utazásán. Azóta a kapszula utasa volt a Star Trek-sorozat Kirk kapitányát alakító színész, William Shatner, valamint Laura Shepard Churchley is, a világűrben járt első amerikai lány.