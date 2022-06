Megtörtént a századik robotsebészeti beavatkozás az Országos Onkológiai Intézetben

A robottal végzett műtét ideje lerövidül, az operáció után a beteg hamarabb felépül, és kevesebb a kórházban töltött idő is.

Polgár Csaba, az Országos Onkológiai Intézet (OOI) főigazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, a január óta elvégzett több mint száz beavatkozással mérföldkőhöz érkezett a két intézmény, a hétvégén érkezett robotsebészeti szimulátorral pedig elindulhat az oktatási, képzési program is.

A program keretében az első műtétet január 21-én végezték el, a projekt jövő februári zárására pedig 200-200, a Da Vinci X robottal elvégzett műtétet tűztek ki célul.

A főigazgató felidézte: a magyarországi robotsebészeti program elindítását az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 1,3 milliárd forintos finanszírozása tette lehetővé konzorciumban a két intézmény számára.

A robotkarokkal sokkal precízebbek az operációk

Polgár Csaba szerint a program jól halad, intézményenként novemberig 75-75 robotasszisztált beavatkozásra kaptak társadalombiztosítási finanszírozást, és további 200-200 műtét befogadása lesz megoldott.

A sebész négy robotkarral dolgozik, a beavatkozás így sokkal precízebben hajtható végre, a műtéti terület képe jelentősen nagyítható, a folyamatot az operáló orvos három dimenzióban látja

– vázolta Novák Zoltán, az OOI nőgyógyászati daganatsebészeti részlegének osztályvezető főorvosa. A robottal végzett műtét ideje lerövidül, az operáció után a beteg hamarabb felépül, és kevesebb a kórházban eltöltött idő is.

Polgár Csaba végül elárulta azt is, hogy a Semmelweis Egyetemen is munkába állt egy hasonló robot, és a tervek szerint az év végére a három vidéki orvosegyetemen is lehetőség lesz robotasszisztált műtéteket végezni.