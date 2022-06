Hogyan reklámoznak ingyen a nagy techcégek?

Az autóipar öreg motorosai dollármilliárdokat költenek arra, hogy a lehető legtöbb embert elérve véssék bele márkaneveiket a fogyasztók tudatába. Az autóipart elektromos autókkal felforgató Tesla ugyanakkor híres arról, hogy évek óta egyetlen dollárt sem költ hagyományos reklámozásra, nem használ tévés, rádiós vagy internetes hirdetéseket.

Ahhoz, hogy megértsük a cég stratégiáját, muszáj Elon Muskkal foglalkozni. A Tesla és a SpaceX vezérigazgatója egyszerre hírforrás és celeb. Többször fogalmazott már úgy, hogy szabályosan utálja a reklámozást. Vállalati kommunikációra is a Twittert használja, hogy közvetlenül szóljon közel százmilllió követőből álló közönségéhez.

Természetesen a Tesla is folytat reklámtevékenységet függetlenül attól, hogy állítása szerint nincs is a cégnek tényleges marketingrészlege. A gyárnak a legfontosabb a vásárlói élmény és elégedettség. A többit Elon Musk technoprófétai karizmájára bízzák, aki termékbemutatókon és a közösségi médiában folyamatosan viszi a prímet. Ez tényleg hatékony konstrukció, mert a közönség egyrészt a hívők nyájából áll, másrészt azokból, akik amúgy is világelső vagyona miatt Muskot állami támogatásokon hízó csalónak tekintik. Utóbbiak esetében a „minden publicitás jó publicitás” érvényesül, hiszen bármilyen módon húzzák be a figyelmet, az potenciális reklámként fog működni.

Génjeikben hordozzák az ingyenreklámozást

Marketingszempontból az Apple termékek legfontosabb tényezői a felismerhetőség és az esztétikus, letisztult külső. A tervezés első tollvonásától egészen a kivitelezésig minden azzal szoros összefüggésben történik, hogy a végtermék küllemében összetéveszthetetlen legyen a piacon lévő többi eszközzel. Mint látni fogjuk, ezek a döntő fontosságú tényezők ahhoz, hogy az Apple dollármilliárdokat spórolva ingyen reklámozzon.

A 2018-as foci-világbajnokság az egyik legjobb példa az Apple hosszú távú stratégiájának sikerére. A focivébé hárommilliárd embert megmozgató esemény. Bármelyik márka, amely képes megfizetni, boldogan áll be szponzornak. Az Apple semmilyen formában nem volt partnere az eseménynek, és egy centet sem fizettek a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek, mégis ők lettek a reklámverseny legnagyobb nyertesei.

Hogyan bújtak ki a vébé reklámszabályai alól?

Az esemény idején futott egy Mac eszközökre fókuszáló videós reklámkampány is, amely a vb ideje alatt a mérkőzések közötti reklámblokkokban ment, ezzel elkerülték a meccsekhez tartozó reklámok magas hirdetésárait. Közben a hangvezérelt digitális asszisztens, Siri is kapott világbajnokságra komponált funkciókat.

Azok a márkák, amelyek nem voltak az esemény szponzorai – ha a játékossal szerződéses partnerek is –, csak letakart logókkal jelenhettek meg a sorozat ideje alatt. Az Apple és bizonyos világmárkák kerülik, hogy egy sor szponzor között szerepeljenek, mert az egyenrangú partnerként tüntetné fel őket. A szponzorság elkerülése így a többi márkával szembeni presztízsharc stratégiai része.

Az Apple termékelhelyezésért vagy azért, hogy az eszközeit használják, nem fizet. Néhány híresebb játékosnak a leányvállalatával, a Beatsszel volt hosszú távú együttműködése, az Airpodsokat és többségében a Beats fejhallgatókat is saját preferencia alapján viselik a focisták. Ez pedig önmagában eléggé erős üzenet, már csak egy dolog hiányzik: hogy ne kelljen letakarni őket.

Míg a legtöbb fül- és fejhallgató látványos logókkal díszített, addig az Airpodson és a hordható Apple eszközökön sehol egy látható márkajelzés. Nincs szükség a logóra, hisz anélkül is felismerhetők, és így kikerülhetők a reklámszabályok.

A Beats kiadott különböző válogatottszínekben pompázó fejhallgatókat, amiken véletlenül a logó helyét is az adott válogatott ikonikus színei takarták, így kikerülve a reklámszabályokat. Valami hasonló akciót a 2014-es világeseményen is csináltak, mindössze néhány hónappal az után, hogy az Apple felvásárolta őket.

Mint a filmeken

Olyan mértékben szerves részei az életünknek a különböző Apple eszközök, hogy rengeteg, valósághű képet ábrázoló film nem tudja kihagyni azokat bizonyos jelenetekből. Az ízléses önkéntes termékelhelyezésre az Apple-nek konkrét szabályai vannak: negatív karakterek és bűnözők kezében nem lehetnek a cég termékei. A nézők tudatára az hat a legpozitívabban, ha a jó karakterek használják az eszközeiket.

(Borítókép: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images)