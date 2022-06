Visszatért a gyanú: mégis laborszökevény a koronavírus?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) újabb elemzést tett közzé a világjárványt okozó SARS-CoV-2 lehetséges eredetéről. A szakértők szerint több verzió is elképzelhető, így az is, hogy a pusztító vírus egy vuhani laboratóriumból „szökött ki”. Az előzetes jelentés ezért további vizsgálatokat sürget, és kéréssel fordult a kínai vezetés felé.