A 2×2-es 45 fokban lejtős kockát eredetileg egy rányomott grafika tette számítógéppé. A világ fejlődése azonban nem állhat meg itt, ezért hamarosan a világ második leghíresebb James Brownja lehet az a mikroelektronikai hobbista, aki maszek építés keretében elkészítette a kocka valóban működő kijelzővel rendelkező változatát. A kocka induláskor parancssorokat kiíró animációt játszik le.

Twitteren látható alkotásai alapján Brown valahonnan Ázsiából nagy mennyiségben rendelt egycentis képátmérőjű apró kijelzőket, amelyekből egy olyan kísérleti billentyűzetet épített, amelyen dinamikusan változtathatók a billentyűzeten látható betűk. A munkában megfáradva végül a Lego felé fordult.

