Megérkezett a Disney+ Magyarországra

Az előfizetők egy platformon férhetnek hozzá a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic és a Star filmjeihez, sorozataihoz. Jön a Star Wars- és Marvel-univerzum legjava is.

Több mint 900 filmmel, 800 sorozattal és 150 exkluzív saját gyártású tartalommal kedden elindult Magyarországon a Disney+, amelynek előfizetői egy platformon férhetnek hozzá a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic és a Star legnépszerűbb történeteihez. A június 14-i induláskor érvényes árakat havi 2490 forintban, az éves előfizetést 24 900 forintban állapították meg.

Ahogyan már korábban bejelentették, az előfizetők már az indulástól hozzáférhetnek a Boba Fett könyve és A mandalóri mindkét évadához. Emellett a Disney+ lesz az otthona a teljes Skywalker-szagának, hiszen a Star Wars mind a kilenc epizódját streamelni lehet majd a szolgáltatáson.

A szuperhősök rajongói szintén már az indulástól több mint 40 Marvel-filmhez férhetnek hozzá, köztük az Oscar-jelölt Shang-Chi és a Tíz Gyűrű Legendája, az Örökkévalók, a Bosszúállók: Végjáték és a Marvel Kapitány filmekhez, illetve több mint 40 Marvel-sorozathoz, így például a Holdlovag, a Loki és a WandaVízió is elérhető lesz.

Minden, ami Disney, és még annál is több

Emellett az előfizetők számára elérhető lesz még több mint 300 Disney- és Pixar-alkotás, köztük a Toy Story, a Lelki ismeretek és az Oscar-díjra jelölt Luca; a Walt Disney Animation Studios műtermeiből kikerült, Oscar-díjas, a rendkívüli Madrigal család történetét elbeszélő Encanto; valamint a rajongók által kedvelt Jégvarázs mindkét része. Az előfizetők szintén streamelhetik az Oscar-díjas Szörnyella című alkotást, amelyben Szörnyella de Frászt Emma Stone alakítja, valamint a Disney Dzsungeltúra című filmjét.

A Disney-klasszikusok mellett, mint a Hamupipőke, az Aranyhaj és a nagy gubanc, A Hercegnő és a béka és A kis hableány, a legújabb kasszasikerek is elérhetőek lesznek, így például a Raya és az utolsó sárkány. A Disney Csatorna több száz sorozata, rövidfilmje és különkiadása is streamelhető lesz, köztük a Miraculous – Katicabogár és Fekete Macska kalandjai, és a Phineas és Ferb.

A választéknak az új általános szórakoztató brand, a Star is a részét képezi, amely a 20th Century Studios, a Disney Television Studios, az FX, a Searchlight Pictures és más stúdiók legfrissebb filmjeit kínálja. A National Geographic dokumentumfilmjei közül A Mentőakció és a Free Solo – Mászókötél nélkül mellett elérhetőek lesznek olyan sorozatok is, mint például a Jeff Goldblum világa és a Gordon Ramsay: Új utakon.

Jön a saját gyártású Gyilkos a házban, a Pam & Tommy, a The Kardashians, a Királynők és a Kenneth Branagh rendezésében és főszereplésével érkező Halál a Níluson című Agatha Christie-feldolgozás is. Ezek mellett az előfizetők olyan ikonikus sorozatok évadait is megtekinthetik, mint A Simpson család, A Grace klinika vagy a Feketék fehéren.

Négy stream, hét profil

Az applikáció az alábbi eszközökön elérhető:

Android Mobile eszközökön,

Asztali és webes felületen,

Sony PlayStation és Microsoft Xbox játékkonzolokon,

Apple TV és Chromecast streaming médialejátszókon,

Amazon Fire TV-n,

Amazon Fire Tableten,

Android, Sony, Samsung, LG és még sok más okostévén.

A felhasználók akár négy párhuzamos streamen, 4K-s videóminőségben nézhetik a tartalmakat, egyes műsorok esetén pedig beállítható az IMAX Enhanced funkció is. A felhasználók ezenkívül akár hét különböző profil közül is választhatnak, amelyek között szerepel a szülők számára készült gyerekbarát profil is.

(Borítókép: Jelenet az Obi -Wan Kenobi című sorozatból. Fotó: Disney/Lucasfilm Ltd.)