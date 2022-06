AstraZeneca-vezető: Megkezdtük a másfél millió magyar vesebeteg feltérképezését

A világ vezető gyógyszergyártói közül néhány egy-egy kisebb ország gazdasági erejével vetekszik. Ezeknek a vállalatoknak döntő befolyásuk van a jövőnkre nézve. Az úgynevezett innovatív gyógyszergyártók fejlesztései meghatározzák az orvostudomány fejlődését, illetve annak irányait. Az egyik ilyen multinacionális vállalat az AstraZeneca. Ezt a nevet ha korábban nem is, de a koronavírus-világjárvány idején mindenképpen széles körben megismerhettük. A cég azonban nem csak, sőt, elsősorban nem a Covid-vakcinája révén jelentős. Több termékük az úgynevezett esszenciális gyógyszerek listáján található, és az orvostudomány, illetve gyógyszerészet több irányában is meghatározó fejlesztésekkel rendelkeztek eddig is. Lapunknak a cég közép-európai vezetője, az észt származású, jelenleg Prágában élő, gyógyszerész végzettségű Kuuno Vaher adott exkluzív interjút.