A lassításos ügy miatt iPhone felhasználók millióit kártéríthetik

Az Apple egy korábban kiadott szoftverfrissítése miatt jelentősen lelassultak a felhasználók eszközei, akik így kénytelenek voltak új készülékeket vásárolni. A cég Amerikában már kénytelen volt kifizetni jókora kártérítést az ügy miatt, de most úgy tűnik, hogy Angliában is hasonlóra kényszerül.

A felhasználók beszámolói szerint az Apple egy korábban kiadott szoftverfrissítése jelentősen lelassította a készüléket. A cég szerint a frissítésre azért volt szükség, hogy a régi készülékek akkumulátora a későbbiekben is használható legyen, valamint a mobil élettartamát is megnövelte volna.

A frissítés azonban nem hozta meg a várt eredményeket, sőt többeknek új készüléket kellett vásárolniuk, miután a telepítés használhatatlan módon lelassította az eszközöket. A cég Amerikában már jókora kártérítést kifizetett a felhasználóknak, most viszont a brit károsultak is ugyanezt akarják elérni.

Egy ottani iPhone-használó ugyanis jogi eszközökhöz folyamodott, a per pedig komoly anyagi veszteséggel zárulhat az Apple számára – írta meg a BBC. Az eset annak a közismert ügynek a folytatása, ami miatt 2020-ban az Apple több mint 113 millió dollárt fizetett ki az Egyesült Államokban, Tim Cook, a vezérigazgató pedig nyilvánosan bocsánatot kért.

A brit delikvens egy Justin Gutmann nevű férfi, aki most 768 millió font kártérítést követel a cégtől, 25 millió brit iPhone-használó javára.

A férfi azt állítja a Competition Appeal Tribunalhoz benyújtott keresetében, hogy az Apple a készülékek visszahívása vagy javítása helyett inkább lassította a folyamatot az úgynevezett „throttling” eljárással. Bár az Apple közleménye szerint ők pusztán jóhiszeműen jártak el, Gutmann véleménye szerint a cég valójában csak becsapta az ügyfeleit.

A férfi hozzátette: az iPhone-használók csak utóbb szembesültek a frissítés okozta negatív következményekkel, mivel a vállalat elfelejtette előzetesen világossá tenni azokat. A férfi szerint az Apple ezen eljárásának egyetlen oka, hogy el kívánták rejteni azt a tényt, hogy a régi iPhone-ok nehezen tudják futtatni a legújabb iOS-szoftvert.

Ahelyett, hogy tisztességesen és jogszerűen cselekedett volna a vásárlóival szemben, és ingyenes cserét, javítást vagy kártérítést ajánlott volna fel, az Apple félrevezette az embereket

– mondta Gutmann.

A kereset alapján a britek azon csoportja lenne jogosult a kártérítésre, akik az iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus és iPhone X modelleket használták. Valamint a kollektív jogorvoslat természetéből fakadóan a BBC szerint az ügyfeleknek nem kell aktívan részt venniük az ügyben, hogy kártérítést követeljenek.