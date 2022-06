Jönnek a férfiaknak szánt fogamzásgátlók

A férfiaknak szánt fogamzásgátló tablettákat már régóta intenzíven kutatják. Ennek egyrészt az az oka, hogy a férfiak a gumi óvszerrel járó kényelmetlenségeket nehezen tolerálják, illetve az, hogy ma már nagyon sok férfi belátja, hogy a fogamzásgátlásban illik mindkét félnek részt venni, úgymond egyenlő terheket vállalni.

A vazektómia hátránya

A férfiak számára eddig elérhető másik lehetőség, a vazektómia, vagyis a sebészeti úton megvalósított fogamzásgátlás hátránya, hogy nem visszafordítható. Egyébiránt az ilyen jellegű kezelés, vagyis a férfiak fogamzásgátlásának gyógyszeres, sőt visszafordítható megoldása nem jelent nagy technikai kihívást.

Hosszú évek óta rendelkezünk olyan szerekkel, amelyekkel mindez elviekben megvalósítható. A probléma az, hogy a mellékhatások általában elviselhetetlenek.

Az ilyen jellegű szerek ugyanis a spermiumok számának csökkentése mellett legtöbbször libidó-, illetve potenciazavarokat is okoznak.

Ezek a készítmények jelenleg is használatosak, de nem fogamzásgátlásra, hanem például a prosztatarák gyógyszeres kezelésére. Olyan szert legalábbis eddig még nem sikerült kifejleszteni, ami megvalósítja a visszafordítható férfi fogamzásgátlást, elviselhető mellékhatások mellett.



Úgy tűnik, fordult a kocka

Egy néhány napja megjelent tanulmány arról számolt be, hogy gyógyszeres kezeléssel sikerült a tanulmányban részt vevő férfiak spermiumszámát a fogamzóképesség határa alá csökkenteni, és mindezt jelentősebb mellékhatások nélkül.

A vizsgálat vezetője, Tamar Jacobsohn szerint, aki a Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development munkatársa, ez óriási előrehaladást jelent. A vizsgálatban részt vevő férfiak közül ugyanis egy sem panaszkodott mellékhatásokra, legalábbis olyan szinten semmiképpen, hogy ne akarta volna tovább szedni a gyógyszert.

A résztvevők spermiumszáma 1 millió per milliliter alá csökkent, ami a szerzők szerint már nemzőképtelenséggel jár. A normál spermiumszám ugyanis 15 és 200 millió per milliliter körül van.

Az egyik ismert hátulütő jelenleg az, hogy

MIVEL A SPERMIUMOK ÉLETIDEJE HÁROM HÓNAP KÖRÜL VAN, ÍGY A HATÁS KIFEJLŐDÉSÉHEZ IS LEGALÁBB ENNYI IDŐRE VAN SZÜKSÉG.

Az eredményeket az Amerikai Endokrinológiai Társaság éves kongresszusán mutatták be néhány nappal ezelőtt. Azt a szerzők is elismerik, hogy további tanulmányok szükségesek, hiszen a gyakorlatban nem tesztelték a részt vevő férfiak nemzőképességét. Az eredményeket több, a témában jártas szakember is kommentálta, így például Arthi Thirumalai, a University of Washington School of Medicine endokrinológusa, aki szerint végre így talán lehetőség nyílik arra, hogy a családtervezésben a férfiak is aktívabban részt vegyenek.

(Borítókép: Marc Fernandes / NurPhoto / Getty Images Hungary)