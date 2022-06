Négy autóipari beruházás is létrejöhet Magyarországon

A kormány legfontosabb céljai között szerepel a magyarországi elektromosautó-ipar Európa elitjébe való feltornászása. Ennek érdekében most négy óriásvállalattal is szóba hozták Magyarországot. Hivatalosan még nem erősítették meg egyik beruházást sem. A hírek szerint a CATL és a NIO is gyárat építene hazánkban, és versenyben vagyunk a Volvo és a Volkswagen legújabb európai üzemeinek helyéért is. Hivatalos megerősítés még egyik beruházásról sem érkezett.