Arcpirító lett a Gillette új borotvája – teszten a Gillette Labs Heated Razor

Egy igazi, borbély által végzett melegtörölközős borotválkozáshoz kevés dolog érhet fel, így természetesen izgalommal kezdtem bele a Gillette legújabb termékének tesztelésébe, mely az otthonunkban tenné lehetővé ezt a meglehetősen kényeztető és fényűző borotválkozási élményt. De, mint írtam, csak tenné. A Heated Razorről ugyanis már az első használat után kiderült, hogy – persze túlzásokkal – nincs többről szó, mint egy átlagos borotváról, ami forró, de leginkább csak meleg.

Nézzük meg közelebbről

Az óramű pontossággal megtervezett dobozban magát a borotvát, valamint egy pótfejet találunk egy vaskos, kör alakú mágneses vezeték nélküli töltővel, a hozzá járó töltőkábellel és adapterrel kiegészülve.

A fűtött borotva kinézetre olyan, mint egy túlméretezett Gillette Fusion, csupán a beépített akkumulátor miatt egy vastagabb és hosszabb, gumírozott nyéllel, mely egyébként meglehetősen jó fogást biztosít neki. Ezen a nyélen találjuk a bekapcsológombot, melyet benyomva egy hosszú, függőleges csík villan fel, kevesebb mint egy másodperc múlva pedig már használhatjuk is a borotvát. Feljebb haladva találkozhatunk az úgynevezett FlexDisc-kel, mely borotválkozás közben a pengék és a fűtőcsík, valamint az arcbőr folyamatos érintkezését hivatott elősegíteni.

A borotvafejhez érve hamar figyelmesek lehetünk az ötpengés kivitelezésre, valamint a már többször is említett fűtőcsíkra, mely a pengék alatt helyezkedik el. A csík két különböző hőmérsékletre tud felhevülni: 110, valamint 120 Fahrenheitre, mely átkonvertálva körülbelül 43,3 és 48,8 Celsius-foknak felel meg. Elsőre ezek meglehetősen forrónak tűnhetnek, sőt mi több, puszta kézzel a hevítőrúdhoz érve már-már kellemetlenül melegnek is érezhetjük azt – az ember akarva-akaratlanul is elkapja az ujját tőle, borotválkozás közben azonban teljesen más érzetet nyújt. A hőmérsékletek között egyébként egyszerűen a bekapcsológombot hosszan nyomva tudunk váltani, a borotva pedig színjelzéssel mutatja, hogy jelenleg melyik módban üzemel: ha sárgán világít, az alacsonyabb, ha pedig narancssárgán, a magasabb hőfokon.

Szerelem első vágásra – vagy mégsem?

Az ötpengés borotvafejnek köszönhetően a készülék csak úgy siklik az arcunkon, ez azonban nem a Heated Razor különlegessége, hiszen számtalan más ötpengés borotvával találkozhatunk a boltok polcain. Ami a fűtőcsíkot illeti: bár nagyon szerettem volna, egyáltalán nem nyújtott olyan élményt, amibe már első használat után beleszeret az ember. Félreértés ne essék, a hevítőrúd melegsége valóban kellemes érzés az arcon, a valódi melegtörölközős borotválkozás élményét azonban korántsem adja vissza. A legnagyobb probléma talán az, hogy a hőt csak azon az alig 3 centiméter széles, és néhány milliméter magas sávban lehet érezni, ahol a hevítőrúd épp áthalad az arcunkon, maga mögött pedig egyáltalán nem hagy melegséget. Persze segíthetünk a borotvának azzal, hogy forró vízben öblítjük, és elképesztő lassan haladunk, a hatás azonban még így sem lesz az igazi.

A mágneses, vezeték nélküli töltőnek köszönhetően a Heated Razor szerencsére igazi dísze is lehet fürdőszobánknak, ráadásul nem csak töltésre, hanem a borotva egyszerű tárolására is tökéletes, így soha sem kell amiatt aggódnunk, hogy esetlegesen lemerülne – bár ekkor is hiba nélkül használható lenne, a fűtőcsík bekapcsolása ugyanis száz százalékosan opcionális, magához a vágás minőséghez pedig semmit sem ad hozzá.

A Gillette új borotvája tehát tökéletesen teszi azt, amit egy borotvának tennie kell, sajnos azonban az extrák, melyek indokolnák a – véleményem szerint – meglehetősen magas, körülbelül 50 ezer forintos árat, nem feltétlenül váltják be a hozzá fűzött reményeket. Aki számára a borotválkozás csak egy hétköznapi nyűg, nem ebben a termékben fogja meglelni a megváltást, akinek pedig már-már egy szeánsz, eleve nem fog melegtörölközős borotválkozást imitáló eszközt vásárolni – hiszen már meglesznek otthon az ehhez szükséges eszközei, vagy egyszerűen csak elmegy egy borbélyhoz.

(Borítókép: Karip Tímea / Index)