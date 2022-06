Egy kis segítséggel a sáska képes kiszagolni a rákos sejteket

A koronavírus-járvány kitörésének kezdetén néhány kutatóban felvetődött a gondolat, hogy vajon a kutyák képesek-e észlelni a betegséget. Az eredmény az lett, amire számítottak: a kutyát szinte minden esetben képesek voltak kiszagolni a betegséget.

A szakemberek azóta azt vizsgálják, vajon más betegséget is képes-e észlelni a kutya, a probléma csak annyi, hogy a kutyakiképzés nagyon drága, ezért alternatívát kellett találni. A Michigani Állami Egyetem kutatóinak pedig sikerült is.

A kutatók egy sáskára alapuló rendszerről tettek közzé egy tanulmányt a BioRXiv nevű tudományos tárban. Ez a tanulmány olyan állatokról szól, amelyek agyába elektródákat ültettek be. Erre azért volt szükség, mert ezek rögzítik azokat a jeleket, amelyek a rovarok „antennáiról” érkeznek – ők ezt használják ugyanis a szagok észlelésére.

A csapat ezután három különböző, az ember száját megtámadó rákos sejtet tenyésztett a laborban, majd mellé helyezte az egészségeseket is. Ezután begyűjtötték a sejtek által kibocsátott gázokat egy speciális eszköz segítségével, amiket aztán egyesével megmutattak a rovaroknak is. Kiderült, a felfogott gáz segítségével a sáskák pontosan meg tudják mondani, melyik a beteg sejt.

A módszer amellett, hogy egyelőre túlságosan bonyolult ahhoz, hogy az egészségügyben is alkalmazzák, etikai kérdéseket is felvet: a beavatkozás ugyanis elpusztítja az állatot, csupán az agyát tartják életben a kutatók. Az eljárás kiinduló gondolata azonban nem rossz, és a tapasztalatok alapján működik is.