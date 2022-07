AirPods Pro, Huawei-köntösben

A Huawei isztambuli termékbemutatóján a telefonok és laptopok mellett egy új, teljesen vezeték nélküli fülhallgató is debütált, mégpedig a Huawei FreeBuds Pro 2, amely a kínai cég által 2020-ban bemutatott FreeBuds Pro modellcsalád továbbfejlesztett változata. A külső maradt közel azonos, a belső azonban komoly ráncfelvarráson esett át.

Első ránézésre alig lehet megkülönböztetni az első és második generációs fülhallgatókat, jobban szemügyre véve őket azonban már előbukkannak a különböző finomhangolások, melyeknek köszönhetően jobban illeszkedik a kézbe a termék, és a bölcsőből is egyszerűbb kivenni azt. Egy másik árulkodó jel a bölcső hátoldala lehet, azon ugyanis a Huawei felirat alatt már a francia Devialet márkajelzése is megtalálható, mely természetesen arra utal, hogy a FreeBuds Pro 2 tulajdonképpen egy kollaboráció szüleménye – de hogy ez miben is merül ki, arról majd később.

A dobozt kinyitva egyből a töltő és a benne lakozó fülhallgatópár tárul elénk – alattuk találhatjuk meg a szokásos papírmunkát, illetve a kiegészítőket is, azaz egy USB-A–USB-C-töltőkábelt (töltőfej nélkül), illetve két pár, „S”, illetve „L” méretű szilikonharangot, hogy a lehető legtöbb méretű és formájú füljáratba is kiválóan illeszkedjen a füles. A harangok cseréje egyébként meglehetősen egyszerű, másodpercek alatt elvégezhető, de az M-es szilikonharang, ami alapból a fülhallgatón van, valószínűleg a többség számára teljesen megfelelő lesz.

Ahhoz, hogy a készüléket használni tudjuk, nem kell mást tennünk, mint a bölcső jobb oldalán lévő gombot hosszan benyomnunk, majd telefonunk Bluetooth-beállításai között egyszerűen csak rácsatlakoznunk a fülesre. Itt akár meg is állhatnánk, a testre szabottabb hangzás érdekében azonban mindenképp érdemes lesz még a Huawei Ai Life névre keresztelt alkalmazást is letölteni mobilunk appáruházából.

Az Ai Life-ban temérdek mennyiségű testreszabási opció közül válogathatunk, többek között személyre szabhatjuk a zajszűrés mértékét, különböző equalizerek közül válogathatunk és a gesztusokat is megváltoztathatjuk, ha úgy tartja kedvünk. A fülesek vezérlése egyébként meglehetősen intuitív, a szárat hosszan nyomva tartva tudunk váltani a zajszűrés, valamint az áttetsző mód ki- és bekapcsolása között, egyszeri csípéssel indíthatjuk vagy állíthatjuk meg a lejátszást, dupla csípéssel a következő dalra ugrunk át, míg a háromszorival az előzőre. Hívás közben kicsit átalakulnak a gesztusok, de ezt sem bonyolult megjegyezni: beérkező hívást egyszeri csípéssel tudunk fogadni, a hívás megszakítását pedig egy dupla csípéssel tudjuk kivitelezni. Egy AirPodsszal ellentétben a FreeBuds Pro 2-n ráadásul a hangerőt is tudjuk állítani, amit a fülhallgatók szárainak lefelé vagy felfelé simogatásával tudunk megtenni.

Devialet gyorstalpaló

De mi is az a Devialet, és miért állt velük össze a Huawei? – merülhet fel a kérdés. Nos, a kínai cég számára soha nem volt idegen a más iparágakban már kiemelkedő helyet elérő egyéb cégekkel való kollaboráció. Elég, ha csak a Leicára gondolunk, akik már a 2016-ban debütált Huawei P9 óta adták nevüket a Huawei-készülékek kameráihoz – ez az együttműködés azonban idén tavasszal felbomlott. Hasonló eset áll fenn most a Devialettel kapcsolatban is, amely egy 2007-ben alakult párizsi vállalat, akik kiváló minőségű hangsugárzóikról és erősítőikről híresültek el. A FreeBuds Pro 2 esetében az együttműködés az alapértelmezett equalizer mód kialakításában merül ki, ami ahhoz járul hozzá, hogy a fülhallgató a lehető legjobban tudja reprodukálni a felvétel eredeti minőségét – teszem hozzá, meglepően jól.

Hangzás és miegymás

A FreeBuds Pro 2 ugyanis fülhallgatóként egy két meghajtós tervezéssel operál, melyek közül az egyik a mély, a másik pedig a magas hangokért felel – előbbi akár 14 Hz-ig képes lemenni, míg utóbbi akár a 48 kHz-es tartományt is el tudja érni. Többek között ennek köszönhető az is, hogy egy meglehetősen kiegyensúlyozott hangzást kapunk, a basszus, ha kell, erős és domináns, de a közepes és magas tartományok is szépen, jól elkülönítve szólnak. A füles emellett az első olyan TWS (True Wireless Stereo) készülék, amely támogatja az LDAC-kodeket és a Hi-Res audiót.

A Huawei ígérete szerint a FreeBuds Pro 2 a zajszűrés tekintetében körülbelül 15 százalékkal javult az elődhöz képest, (47 dB) mely érezhető változás,

utazás során a budapesti tömegközlekedési eszközök sem tudtak számára gondot jelenteni, zenehallgatás mellett egyáltalán nem voltak kivehetők a külső zajok.

A zajszűrés mellett természetesen egy áttetsző mód is helyet kapott a fülhallgatóban, mely már nem tudott annyira lenyűgözni. A FreeBuds Pro 2 ugyanis nem tudta visszaadni azt az érzést, mintha a fülhallgató a fülemben sem lenne – míg az Apple 2019-es AirPods Prójának ez a mai napig sikerül.

Félreértés ne essék, az áttetsző mód tökéletesen használható, a külső hangok azonban mintha kissé torzítva érkeznének vissza a felhasználó fülébe, ami egyesek számára kifejezetten zavaró lehet, mások azonban lehet, hogy észre sem vennék ezt. A Huawei fülese ezenfelül képes dinamikusan váltogatni a zajszűrési szintek között, mely papíron remekül néz ki, és elméletben is jól hangzik, a megvalósításban és kivitelezésben azonban valami félrecsúszott. Ennek szemléltetésére remek példa a minapi utazásom, melyet a szerkesztőség és a lakásom között tettem meg.

A szerkesztőségből kilépve egyből bekapcsoltam a dinamikus zajszűrési módot, ami a viszonylag halkabb lobbyban csak a legalacsonyabb módon aktivizálta magát, az utcára kilépve azonban szinte rögtön a közepes erősségre kapcsolt. Ezzel eddig minden rendben is volt, az utcán továbbsétálva azonban amint elhaladt mellettem egy hangosabb busz vagy autó, a füles automatikusan a legmagasabb zajszűrési fokozatra állította magát – mivel azonban ezek csak pillanatnyi zajforrások voltak, néhány másodperccel később már ismét a közepes zajszűrési szinten voltunk –, ez a folyamatos váltakozás pedig nem a legkellemesebb élmények egyike, érzésre olyan, mintha megállás nélkül be- és kidugulna a fülünk.

AirPods Pro, Huawei-köntösben

Mindezeket leszámítva a Huawei új fülhallgatója még mindig egy remek választás lehet, ugyanis akárcsak egy AirPods Pro esetében, a hangzás itt is az élvonalban van, a zajszűrés remekül működik, a dinamikus módot pedig végtelenül egyszerűen ki lehet kerülni, egyáltalán nem kötelező használni. Az egyetlen további negatívum az akkumulátor időtartama lehet, a kínai cég az aktív zajszűrés használata mellett ugyanis körülbelül négyórás üzemidőt ígér – mely már eleve nem egy piacvezető teljesítmény –, ehhez képest nekünk csak körülbelül 3 órát sikerült kifacsarni a FreeBuds Pro 2-ből, ami például veszteségmentes zenehallgatás mellett még tovább csökkenhet. Kiengesztelésként van azonban IP54-es védelem (mely a sportolóknak kifejezetten hasznos lehet, hiszen nem kell aggódniuk az izzadtságcseppek miatt), többeszközös párosítási lehetőség és eszközök közötti automatikus váltás, illetve a szenzoroknak köszönhetően azonnali fülérzékeléssel is számolhatunk.

Összességében a kifejezetten magas, 79 990 forintos indulóár miatt az iPhone-t használóknak még mindig érdemesebb az alig tízezer forinttal drágább AirPods Pro mellett dönteniük, hiszen az az ökoszisztémán belül olyan nyalánkságokkal kényeztet, mint például a Spatial Audio, a FreeBuds Pro 2, azonban az androidos vagy éppen HarmonyOS-es tábor számára az egyik, ha nem a legjobb választás lehet. A Huawei fülhallgatója már most előrendelhető a hazai viszonteladóknál három különböző – kerámiafehér, ezüstkék és fagyos ezüst – színben, nálunk az utóbbi modell járt.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)