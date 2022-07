A leghasznosabb iPhone-bűbájok, avagy így varázsoljon Harry Potterként a telefonjával

A népszerű varázslóvilágot idéző Harry Potter-filmek és a Roxfort varázslóiskola különleges diákjainak élete részről részre nyűgözték le a filmek szerelmeseit, akiknek a technika fejlődésével a történetszál véget érését követően sem kell varázslat nélkül maradniuk.

Ugyan sokan nem is tudják, de az iPhone-ok is igazi varázslópalánta módjára taníthatók be, így egy-egy jól célzott varázsigének köszönhetően szinte varázspálcává válnak még a muglik, azaz a hétköznapi emberek kezében is. Természetesen a valóságban minden marad a régiben, azonban az almás telefonok hangvezérlőrendszerének, a Sirinek köszönhetően megkönnyítheti a hétköznapokat, már ha nem teljesen idegenek a Harry Potter-filmekben elhangzó különleges varázsigék – szúrta ki a Sun.

Ugyan az összes varázslat nincsen előre beépítve a rendszerbe, egy-két beállítást követően akár több varázsszóra is hallgat majd a telefonja. Ehhez nem kell mást tenni, mint az eszközön bekapcsolni a Siri hangvezérlő funkciót, majd a „Hey Siri”, azaz „Szia, Siri” hangutasítást kiegészítve a megfelelő varázslattal, belépni a Harry Potter világába.

De melyek azok a funkciók, amelyek igazi varázsigére aktiválódnak a telefonon, illetve melyek azok, amelyeket könnyedén megtaníthat a telefonjának?

Lumos

A Lumos egy világító varázslat, amely a Harry Potter-könyvek és -filmek gyakran visszatérő eleme. A bűbáj előidézésének hatására a pálca végén apró világítás, fény jelenik meg, most pedig a Sirinek köszönhetően mi magunk is világításra bírhatjuk ezzel a pálcává avanzsált iPhone-unkat is. A „Hey Siri, Lumos” vezényszóval mindenféle korábbi beállítás nélkül kapcsolhatjuk be a telefonunk zseblámpafunkcióját, azonban annak fényerejét ez a varázsige nem tudja szabályozni, a parancs aktiválásával nem a legerősebb világítást érhetjük el.

Nox

Ugyan a Lumos varázsigével a telefonunk azonnal világítani kezd, annak fényét megszüntetni ezt követően már csak egy másik utasítással tudjuk. Ahogyan a filmekben, úgy a telefonunk esetében is a Nox varázslattal szüntethetjük meg a Lumosszal életre keltett fényt, amelyet így érdemes a feljebb kifejtett varázslattal együtt jól a fejünkbe vésnünk, ha nem szeretnénk saját kezűleg véget vetni a zseblámpa égetésének.

Accio

A harmadik előre programozott varázslat, amelyet az iPhone-unkon is elérhetünk, az „Accio” begyűjtő bűbáj, amely a filmekben a legtöbb esetben „Invito” néven hallható, azonban a telefonunkon ezen vezényszóval nem érhetjük el ezt a funkciót.

De mi történik a telefonunkkal, ha az Accio varázsige elhangzik? Esetünkben ugyan különböző tárgyak bevonzása nem lehetséges, egy adott applikáció megnyitása azonban annál is inkább. Ha például a Facebookot szeretnénk megnyitni, elég csak annyi mondani a telefonnak, hogy „Hey Siri, Accio Facebook”, és máris a közösségi felületen böngészhetünk. A varázslat bármilyen alkalmazással működik, amely a készüléken megtalálható, a parancs után mindössze a megnyitni kívánt app nevét kell kiejtenünk.

Lumos Maxima

Ugyan a Lumos varázslat esetében nincsen lehetőségünk arra, hogy teljes fényében világításra utasítsuk a telefonunkat, arra viszont igen, hogy ezt egy saját kezűleg beállított parancsnak köszönhetően külön megtanítsuk a telefonunknak. Ehhez egy új parancsot kell létrehozni, amelyet a Sirihez kell utána hozzáadni. A Lumos Maxima varázslat használatához adja hozzá a Zseblámpa műveletet, majd a csúszka segítségével állítsa be annak fényerejét a maximumra.

Silencio

A Silencio némító bűbájjal ugyan embereket nem is, de az adott készülékünket könnyedén némaságra bírhatjuk. Kimondása alapból azonban csak az értesítéseket kapcsolja ki, ezért érdemes a „Fókusz beállítása” műveletet hozzáadni, majd beállítani a „Ne zavarjanak” fókuszt, amelyben az értesítéseket ugyan megkapjuk, de a telefonunk mindezt végig csendben tűri majd.

Muffliato

A „Muffliato” az a tompító bűbáj, amely megakadályozza, hogy más muglik, boszorkányok és varázslók meghallják a beszélgetéseket. Mindezt úgy, hogy a varázslattal blokkolt személyek zümmögő hangot hallanak a varázslatnak köszönhetően, amely hasonló egy tartós fülzúgáshoz. Az iPhone-ján ezt a bűbájt használhatja a hangerő lehalkítására, miközben aktiválhatja a Háttérhangok funkciót is, hogy ne csak lehalkítsa, hanem el is tompítsa mindazt, ami az iPhone-ján történik. A közelben lévők így már biztosan nem hallgatják majd ki.

Beállítása ugyan több lépésből áll, meglehetősen egyszerű: először adja hozzá a „Hangerő beállítása” műveletet, és módosítsa azt egy alacsonyabb értékre. Ezt követően adja hozzá a „Háttérhang beállítása” parancsot, és állítsa a „Be” funkcióra. Végül adja hozzá a „Háttérhang módosítása” műveletet, állítsa azt egy választott hangra, amilyet szeretne. majd a „Háttérhangok hangerejének beállítása” művelet hozzáadásával módosíthatja annak mértékét is.

Sonorus – Silentium

A Sonorus, azaz a hangerősítő bűbáj, míg a Harry Potter esetében egy személy hangerejét képes felerősíteni, addig a telefonja esetében mindezt a készülékkel teszi meg. Ez esetben tulajdonképpen azt jelenti, hogy az iPhone hangerejét kapcsolja fel az utasítás maximumra. Ehhez mindössze elég, ha hozzáadja a parancsként a „Hangerő beállítása” műveletet, majd a hangerőt 100 százalékra állítja.

A hangosító bűbáj – akárcsak a Lumos – kizárólag egy másik varázsigével szüntethető meg. A Sonorust a Silentium, azaz halkító bűbájjal lehet hatástalanítani, amelynek beállítása szintén meglehetősen egyszerű, a Hangerő beállítása műveletet követően állítsa például 50 százalékra, vagy olyan hangerejűre a funkciót, amely alacsonyabb, mint a hangerősítő parancs használatakor beállított érték, és máris semmissé vált a korábban aktivált bűbáj.

Homenum Revelio

A Homenum Revelio, azaz az embert kimutató varázslat a Harry Potter világában képes a bűbájt használó számára megmutatni, hogy ki tartózkodik a közelében, a varázsige megjegyzése pedig a telefonunk esetében is komoly hasznunkra válhat. Ugyan mindenkit nem fogunk megtalálni a bűbáj használatával sem, azonban a Find My applikációnak köszönhetően az arra engedélyt adó, hozzánk közel álló személyeket nyomon követhetjük. A varázsige működéséhez adja hozzá a Sirihez az alkalmazásban található Személyek fület, így csak két szavába kerül, hogy rápillanthasson, ki tartózkodik a közelében.

(Borítókép: Stanislav Kogiku / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)