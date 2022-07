Elmondjuk, hogyan vészelheti át a hőséget

A forróságban nagyon fontos, hogy eredményesen hűtsük magunkat, ugyanis az extrém magas hőmérséklet komoly negatív hatással lehet az egészségre. Szerencsére van néhány egyszerű lépés, amelyekkel enyhítheti a kellemetlen hőséget − írja a BBC Future.

Rendkívül fontos, hogy 11 és 15 óra között − általában a nap legmelegebb időszakában − ne tartózkodjon a napon, hanem maradjon zárt vagy árnyékos helyen. Az is fontos, hogy sok folyadékot fogyasszunk, beleértve a forró és hideg italokat is (kivéve, ha nagyon párás az idő, ebben az esetben a forró italok fogyasztása nem a legjobb ötlet). Az alkoholt a legjobb elkerülni, bár egy-két sör még segíthet a hidratálásban.

A magas víztartalmú ételek, például az eper, az uborka, a saláta és a görögdinnye fogyasztása szintén segíthet a hidratálásban. A fűszeres és csípős ételek is bizonyítottan segítenek abban, hogy testünk hűvös maradjon, mivel elősegítik az izzadást.

Az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy hűvös maradjon, ha kihasználja a levegő hőmérséklet-változását, amikor a víz elpárolog. Egy hideg zuhany vagy úszás segíthet a gyors lehűlésben. Az ősi társadalmak egy ablak vagy huzatos hely elé vízzel teli agyagedényeket vagy nedves lepedőket helyeztek, amelyek segítettek lehűteni a levegőt, amikor az áthalad rajta. Ez akkor is működhet, ha ventilátort használ, és a levegőt egy tál jég vagy hűvös nedves lepedő fölé fújja.

A ventilátorok hatékonyságára vonatkozó bizonyítékok azonban meglehetősen vegyesek. Általánosságban elmondható, hogy a ventilátorok 35 Celsius-fokig segítenek, de e fölött a testre fújt forró levegő ronthat a helyzeten, és még fokozhatja is a kiszáradást. Érdemes azt is észben tartani, hogy a ventilátorok motorral működnek, így működés közben maguk is termelnek némi hőt, ezért érdemes nyitva hagyni az ablakot, hogy javuljon a levegő áramlása.

(Borítókép: Rosta Tibor / MTI)