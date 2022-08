Lefotózott egy darab kolbászt, majd azt állította, hogy egy távoli csillag

A hazájában ismert csillagásznak számító francia Étienne Klein alighanem vicces kedvében volt, amikor a Twitteren megosztotta az alábbi fotót azzal a szöveggel, hogy

a kép a Proxima Centuriról készült, a Naphoz legközelebbi csillagról, amely 4,2 fényévre van tőlünk. A fotót a James Webb űrteleszkóp készítette. Micsoda részletesség! Napról napra egy új világ tárul elénk.

Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous.

Elle a été prise par le JWST.

Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) July 31, 2022

A bejegyzés közzététele után a Twitter-felhasználók is azt írták a fotóról, hogy csodaszép, később azonban kiderült, hogy

ez valójában nem is a Proxima Centaura, hanem csak egy darab spanyol kolbász (chorizo).

Mindezt maga Étienne Klein árulta el a bejegyzés alatti hozzászólásoknál, amikor azt írta: „A kortárs csillagászat szerint ez a spanyol konyhához tartozó objektum valójában csak a Földön létezik”.

Azt is kifejtette, hogy ezzel a kis viccel arra akarta felhívni a figyelmet, hogy még a szaktekintélyektől sem szabad elfogadni bármit kritika nélkül.

Ennek ellenére sokan kiakadtak az átverés miatt, így a francia csillagász külön Twitter-posztban is elnézést kért szerdán azoktól, akik felhúzták magukat a bejegyzésén. Utóbb egyébként az is kiderült, hogy az ötletet is egy másik Twitter-bejegyzés alapján lopta. Mindenesetre a spanyol ételek távoli csillagokként való eladása megihlette a Twitter-felhasználókat, és azóta ugyanezt eljátszották egy tortillával is.

A francia csillagász által is említett James Webb űrteleszkóp egyébként valóban csodás képeket készített az utóbbi hetekben, erről itt írtunk legutóbb.