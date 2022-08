Megszűnik az HBO Max, új streamingplatform jön létre

Az HBO Max streamingszolgáltató 2023 nyarán megszűnik, és egy új szolgáltatás lép a helyébe – jelentette be David Zaslav, a Warner Bros Discovery vezérigazgatója.

David Zaslav szerint az HBO Max versenyképes funkciókkal rendelkezik, de voltak teljesítménybeli és felhasználói problémái. Elmondása szerint a Discovery Plus sokkal jobb technológiai készlettel rendelkezik és az új streamingplatform alapjául fog szolgálni – írja a Verge.

Tehát az új szolgáltatásban egyesülnek majd az HBO Max és a Discovery Plus tartalmai.

Az igazgató szerint az új platform kiváló lesz, és egy ingyenes, hirdetésekből finanszírozott streamingszolgáltatás bevezetését is tervezi. Az új szolgáltatás 2023 nyarán indul, és 2025-re 130 millió előfizetőre számítanak a mostani 92 millióval szemben.

A Hollywood Reporter beszámolója szerint az új szolgáltatás nevét még nem árulták el, annyit viszont tudni, hogy először az Egyesült Államokban, majd Latin-Amerikában indul el, majd 2024-ben Európában és más piacokon is elérhető lesz.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, váratlanul eltűnt az HBO Max kínálatából A besúgó és az Aranyélet. A magyar gyártású sorozatok mellett az európai és latin-amerikai tartalmak jelentős része is elérhetetlenné vált. Az HBO akkor elmondta, hogy az HBO Max és a Discovery Plus összeolvadásának előkészítése zajlik, amelyben mindkét platformot kielemzik, hogy kialakíthassák a végső szolgáltatást.

(Borítókép: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images)