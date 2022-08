A ruhán keresztül is fertőzhet a majomhimlő?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) júliusban globális egészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a majomhimlőjárványt. A betegségről eddig azt lehetett tudni, hogy szoros testi kontaktussal terjed, azonban már a magyar tiszti főorvos is beszélt arról, hogy tárgyakkal, törülközővel vagy ágyneművel is el lehet kapni a fertőzést. Az amerikai járványügy most arra figyelmeztet, hogy a vírus a ruhákon is sokáig képes túlélni.