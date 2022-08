Kiváltható a bankkártya bőr alá beültetett mikrocsippel

Már Magyarországon is elérhető az a mikrocsip, amelyet a bőr alá lehet ültetni, és utána egy kézmozdulattal fizethet az ember a boltokban.

Az eszközt egy brit–lengyel cég, a Walletmor fejlesztette ki. A súlya kevesebb mint egy gramm, és biopolimerbe foglalták bele, amely természetes eredetű, műanyaghoz hasonló anyag. A használatához szükség van egy iCard nevű applikációra is, abban regisztrálni és aktiválni kell az eszközt, és az ottani egyenleget fel kell tölteni.

A beültetett csip ezután lényegében egy átlagos, érintéssel működő bankkártyához hasonlóan funkcionál, és a világon bárhol lehet vele fizetni, ahol elfogadnak bankkártyát.

A Walletmor alapítója azt mondta, hogy a mikrocsip biztonságos, ezt az állami hatóságok is tanúsították. Az eszközt elméletileg bárhova be lehet ültetni, de a fejlesztők azt javasolják a vásárlóknak, hogy a kézbe ültessék be egy szakértővel.

A csipet a Portfolio szerint már 32 országban forgalmazzák, de még nem tudni, hogy mekkora lesz iránta az érdeklődés. Egy 2021-ben készült felmérés szerint a megkérdezettek 51 százaléka megfontolná a beültetését.

Van, aki már használja is

Schumacher Vanda színésznő-műsorvezető még július közepén ültetett be magának egy ilyen csipet, de az operációt akkor még Svájcban végezték. A Portfolio szerint az eszköz forgalmazását azóta már Magyarországon is megkezdték.

Beadnak egy érzéstelenítőt, egy pici vágást ejtenek, majd kialakítanak egy kisebb helyet, ahova becsúsztatják a csipet, majd összevarrják

– fogalmazott a műtét után Schumacher Vanda.

(Borítókép: Ute Grabowsky / Photothek / Getty Images)