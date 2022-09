A középkategóriában erősít a Honor új mobilja

Szeptember második napján hivatalosan is elkezdődött a berlini Internationale Funkausstellung, azaz röviden IFA, ahol 2019 után idén végre ismét személyesen mutathatják be a különböző gyártók legújabb technológiai innovációikat az arra kíváncsi látogatóknak.

Az expón temérdek márka képviseli magát, a több mint száz kisebb cég mellett saját standja van többek között a Samsungnak, az LG-nek, a Huaweinek és a Honornak is, utóbbinak az előadásán pedig tegnap mi is részt vettünk – ahol néhány kisebb malőr után az európai közönség számára is bemutatták a Honor 70-et. A készülék nem teljesen új, az ázsiai piac számára már ez év május 30-án leleplezték, így érkezése nem volt teljesen váratlan, a meglepetés erejét pedig az sem fokozta, hogy különböző berlini elektronikai szaküzletekben egy hiba miatt már augusztus végén kikerült a polcokra a készülék, úgy, hogy jóformán a célközönség számára még csak be sem lett mutatva.

De nézzük, mivel állunk szemben

A Honor 70 nem meglepő módon a Honor 60 utódja, utóbbi azonban idehaza nem lett bemutatva, így az egyszerűség kedvéért kénytelenek vagyunk a Honor 50-hez hasonlítani. Külsőre a két mobil szinte a megtévesztésig hasonlít, az egyetlen árulkodó nyom, hogy nem az 50-et, hanem már az új 70-et tartjuk a kezünkben, az a kamerasziget finomhangolása lehet – itt ugyanis egy idézőjeles visszalépés történt. Míg a Honor 50 négy kamerával, köztük egy 108 megapixeles, széles látószögű főszenzorral operál, addig a Honor 70-be már csak három kamera jutott, melyek közül a főszenzor „mindösszesen” 54 megapixeles. Mint azt tudjuk, ezek mind csak számok, a kínai cég tájékoztatása szerint pedig az új mobillal lőtt fotók minősége meghaladja az elődét.

Mint azt egyébként Tony Ran, a Honor európai régióért felelős vezetője a keynote után egy interjú során elárulta, a jövőben még több erőforrást terveznek a kamerák fejlesztésébe ölni, legfőképp, hogy az újabb mobilok videós képességeit fejlesszék.

Ezek mellett Ran azt is elhintette, hogy a Magic V névre keresztelt hajlítható telefon nem lesz elérhető az európai piacon, a Honor azonban már teljes gőzzel dolgozik egy újfajta foldable-ön, mellyel már mindenképp szeretnének az európai országokban is megjelenni.

Az 54 megapixeles főszenzor mellett találunk még a mobilban egy 50 megapixeles, ultraszéles látószögű és egy 2 megapixeles mélységérzékelő kamerát is. A készülékház ezek mellett maradt a régi, csupán 0,1 milliméterrel vastagabb és magasabb lett, ez azonban szabad szemmel teljességgel észrevehetetlen – ami azonban mindenképp szembeötlő, az az, hogy a 32 megapixeles előlapi kamera kivágása jóval szolidabb lett az elődhöz képest.

A kijelző 6,57 hüvelykről 6,67 hüvelykre nőtt, szerencsére pedig továbbra is egy 120 Hz-es OLED-panelről beszélünk, Full HD felbontással. Az akkumulátor 4800 mAh-s, a mobilban ketyegő chip pedig a Qualcomm 5G-képes, nyolcmagos Snapdragon 778G+ lesz, mely a középkategóriában egy teljesen elfogadható SoC. Az új mobil már nálunk van, így hamarosan egy részletesebb tesztcikkre is számíthat, melyben górcső alá vesszük a Honor 70 minden porcikáját.

Más újdonság is érkezett

A kínai cég a Honor 70 mellett még két új készüléket – egy táblagépet és egy laptopot – jelentett be. A Honor Pad 8 elsősorban a diákokat tekinti célközönségnek, 12 colos, 2000 × 1700 pixel felbontású kijelzővel, 8 beépített hangszóróval és 7250 mAh-s akksival rendelkezik, melyekkel remek kihívója lehet az Apple-féle belépőszintű iPadnek, a Pad 8 330 eurós ajánlott fogyasztói ára ugyanis még alacsonyabb is az iPad indulóáránál.

A Honor új laptopja a MagicBook 14 névre hallgat, ami már árulkodik arról, hogy bizony egy 14 hüvelykes kijelzővel felszerelt erőgéppel lesz dolgunk. Ami érdekessé teszi, hogy egy 12. generációs Intel Core i5-12500H processzor hajtja, és konfigurálható akár dedikált NVIDIA GeForce RTX 2050-es videokártyával is, ezek mellett pedig az akkumulátoridőre sem lehet panasz: a gyártó nem kevesebb mint 17 óra készenléti időt ígér, 1100 eurós ajánlott fogyasztói ára azonban kicsit meredeknek tűnhet első látásra.

A Honor 70 Magyarországon szeptember 5-étől kapható az eMag, szeptember 7-étől a MediaMarkt és szeptember 8-ától a Yettel kínálatában 256 GB-os és 128 GB-os verzióban. Előbbi ajánlott fogyasztói ára 259 000 Ft, és Kristályezüst színben lesz elérhető, utóbbié 239 000 Ft, és Smaragdzöld, valamint Éjfekete variációkban kerül a boltokba. A Honor Pad 8 és a Honor MagicBook 14 egyelőre nem kerül a magyar boltok polcaira – de ez a következő hetekben/hónapokban még bármikor megváltozhat.

(Borítókép: Gábor Zoltán / Index)