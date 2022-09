Brutális szelfikamerával érkezik a Huawei új okostelefonja

A 2022-es IFA második napja sem telt unalmasan, a napot szinte egyből a Huawei előadása nyitotta, ahol két új középkategóriás telefont, egy új tabletet és egy okosórórát is bemutatott a kínai cég.

A Honor után szombaton a Huawei is megmutatta, mit rejteget a tarsolyában, bár a meglepetés ereje itt sem volt földöntúli, a termékek javarészt ugyanis a keleti piac számára – akárcsak a Honor esetében – már itt is hetekkel ezelőtt be lettek mutatva. A délelőtt két legnagyobb sztárja egyértelműen a Nova 10 és Nova 10 Pro volt, melyek a gyártó szerint az „első olyan okostelefonok, amelyek megváltoztatják a mobilfotózás hagyományos megközelítését”. Persze forradalmi újításokra nem kell számítani, a Huawei döntése azonban valóban nem a leghétköznapibb, nézzük, mit kínálnak.

Kijelző tekintetében a Nova 10 egy 6,67 hüvelykes, 120 Hz-es, Full HD OLED-panelt kapott, míg belül a nyolcmagos, csak 4G-képes Snapdragon 778G chip ketyeg 8 GB memória társaságában. Az akkumulátor 4000 mAh, a készülék leglényegibb részét azonban a kamerák teszik ki, melyekből négyet is kapott. Ebből három – egy 50 megapixeles főszenzor, egy 8 megapixeles széles látószögű és egy 2 megapixeles mélységérzékelő – a hátlapon helyezkedik el, a prímet azonban kivételesen az előlapi egység viszi el. A szelfikamera ugyanis az új mobilokban nem kevesebb mint 60 megapixelesre nőtt, hogy a közösségi oldalakra feltöltött szelfik a lehető legjobb minőségűek legyenek, legalábbis a Huawei állítása szerint.

Az alap- és a Pro modell között szinte elenyésző a különbség, a Nova 10 Pro mindösszesen csak három területen tér el a kis tesótól, ennek ellenére mindenképp érezhető pluszokról van szó. A készülék kapott egy második, 8 megapixeles szelfikamerát, melynek köszönhetően elérhetővé válik a mobilban a portrészelfik készítése; leheletnyivel nagyobb kijelzőt, mely 6,67 hüvelykről 6,78 hüvelykre nőtt; illetve a 4000 mAh helyett egy 4500 mAh-s akkumulátort – ezeket leszámítva a két készülék közel azonos, tehát az 5G-támogatottságról és a Google-szolgáltatásokról ez esetben is kénytelenek leszünk lemondani.

Újabb kihívót kapott az iPad Pro

Ha tabletes professzionális munkavégzésről és kreatív alkotásról van szó, jelenleg szinte minden teszt alapján az Apple-féle iPad Pro a legjobb választás, a konkurencia – legfőképp a Samsung és a Huawei – azonban folyamatosan azon van, hogy legyen miért törje a fejét a kaliforniai cég. A Huawei új dobásai, akárcsak az Apple készülékei, két különböző – egy 11 és egy 12,6 hüvelykes – kijelzőmérettel érkeznek, mindkét modell esetében OLED-panellel és 120 Hz-es képfrissítési rátával.

A tabletek belsejében Európában a 11 hüvelykes modell esetében a Qualcomm nyolcmagos Snapdragon 888-asa ketyeg, 8, illetve az 512 GB tárhellyel szerelt modell esetében akár 12 GB memóriával kiegészítve. Ezzel szemben a 12,6 hüvelykes MatePadet már egy Kirin 9000-es hajtja. Az akkumulátoridőre szintén nem lehet panasz, a kisebb modell egy 8300 mAh-s egységet, míg a nagyobbik egy 10 050 mAh-s akkumulátort kapott.

Emellett a MatePad Próhoz tartozó 2. generációs HUAWEI M-Pencil és az intelligens mágneses billentyűzet olyan sokoldalúságot biztosít, amely megkönnyíti a váltást a különböző irodai, kreatív vagy egyéb felhasználási módok között

– fogalmaz a cég által kiküldött sajtóközlemény, melyből ugyan nem derül ki, hogy a kiegészítőket egyébként külön kell megvásárolni a készülékhez, pedig nem egy elhanyagolható tényezőről beszélünk.

Vérnyomást is mér a Huawei Watch D

A Huawei okosórájának érkezéséről már közel egy éve tudni, Kínában ugyanis december óta kapható, a 2022-es IFA-n azonban a cég bejelentette, hogy végre Európába is behozzák az órát – bár itt is csak „egyes piacokra”. A Watch D lényege, hogy a legtöbb okosórával szemben a pulzus, az EKG és a véroxigénszint mellett vérnyomást is képes mérni, köszönhetően a szíjba ágyazott légpárnáknak, melyeket az óra pontosan úgy pumpál fel, mint egy hagyományos vérnyomásmérő. Az, hogy a gyakorlatban ez mennyire lesz pontos, egyelőre még rejtély, ez csak egy huzamosabb időtartamú tesztidőszak után derülhet ki.

Arról, hogy a bejelentett termékek közül melyek lesznek elérhetők a magyar piacon is, hivatalos megerősítés egyelőre még nem érkezett – a termékek euróban meghatározott ajánlott fogyasztói árait alább tekintheti meg: