Szolgáltatója letiltotta a zaklatásra szakosodott oldalt

Az amerikai internetszolgáltató Cloudlfare „emberéletet fenyegető közvetlen veszély okozása” miatt törölte a Kiwi Farms nevű oldalt. A világ legrosszabb weboldalaként ismert Kiwi Farms fő tevékenysége személyes adatok felkutatása (rövid nevén doxxolás) és magánszemélyek fenyegetése és zaklatása volt – írja a CNN.

A Kiwi Farmsot 2013-ban alapította a QAnon konteómozgalom egyik fő kommunikációs felületeként ismert 8chan fórum egykori adminisztrátora, Josh Moon. Három olyan eset ismert, amikor az oldal által kiszemelt és online zaklatásnak kitett emberek öngyilkosságot követtek el.

A gyűlöletoldal közönségének kedvenc célpontjai kisebbségek, nők és transzszexuálisok, a jelenlegi botrány is emiatt alakult ki. A zaklató kampány legutóbbi áldozata a videójátékosok által kedvelt élő videóplatformon, a Twitchen népszerű kanadai transznemű Clara Sorrenti.

Sorrenti lakását terrorelhárítók rohamozták meg, és letartóztatták, miután olyan e-mailt kaptak, amely szerint fegyveres ámokfutásra készül. Ezután az akciót végrehajtó rendőrök adatait is közzétették, és őket is zaklatni kezdték. Sorrenti kihallgatása után egy hotelbe menekült, ahol ugyancsak megtalálták, és feltört Uber-fiókjával zaklatták. Később elhagyta az országot, és Észak-Írországba utazott, de a zaklatók itt is utolérték.

A konkrét és célzott fenyegetések olyan szintet értek el az elmúlt 48 órában, és ezek olyan példátlan vészhelyzetet és emberéletet érintő fenyegetést jelentenek, amilyennel a Kiwi Farms előtt egyetlen ügyfelünknél sem találkoztunk

– mondta az oldal eltávolításával kapcsolatban a Cloudflare vezérigazgatója, Matthew Prince.

A Cloudflare 2017-ben távolította el szolgáltatásából a Daily Stormer neonáci portált, 2019-ben pedig a már említett, hírhedt 8chan anonim fórumot. A szolgáltató blogbejegyzésben jelezte, hogy mindkét oldal eltávolítását követően megnövekedett azon megkeresések száma, amelyekben autoriter rezsimek emberi jogi oldalak eltávolítását követelték.

